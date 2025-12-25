Один юнит - хорошо, три - смертельно. Карточная система Harem vs Zombies

Сегодня мы поделимся деталями разработки, хотим подробнее рассказать об одной из ключевых систем игры — карточной механике и типах карт, с которыми вам предстоит иметь дело на поле боя. Именно они формируют тактику, темп сражений и пространство для экспериментов.
Карточная система и типы карт
В игре представлено четыре типа карт, каждая из которых выполняет свою роль в бою и тактическом планировании:
- Карты юнитов
- Карты поддержки
- Карты способностей
- Карты героинь
Все они взаимодействуют между собой и формируют глубину геймплея — от позиционирования до таймингов и долгосрочной стратегии.
Юниты — основа обороны
Юниты — это основная боевая сила игрока. Каждый юнит оснащён уникальным оружием и обладает собственными характеристиками:
- дальность атаки
- скорость атаки
- урон
- особенности поведения на поле
Например:
- «Лиса» вооружена дробовиком, чья дробь разлетается по трём линиям, позволяя эффективно контролировать пространство.
- «Шишка» бросает гранаты по баллистической дуге, игнорируя препятствия и доставая врагов там, где другие юниты бессильны.
Каждый юнит уникален и имеет три уровня улучшения. При прокачке:
- увеличиваются базовые характеристики (здоровье, урон и т.д.);
- открываются новые механики и способности.
Пример:
- «Домина», танк ближнего боя, на третьем уровне получает молот с атакой по области, что делает её ещё эффективнее в зачистке врагов перед собой.
Механика «три-в-ряд»
Если разместить три одинаковых юнита в одной линии, они объединяются в одного улучшенного.
Это даёт мощный буст, но ослабляет соседние линии обороны, поэтому игроку приходится:
- заранее планировать расстановку;
- выбирать правильный момент для объединения;
- балансировать между силой и покрытием поля.
Поддержка — усиление и контрол
Карты поддержки усиливают союзников или ослабляют врагов.
После применения они остаются на поле, но не имеют уровней улучшения.
Примеры:
- «Переносной щит» — устанавливается в клетке с юнитами и увеличивает их запас здоровья.
- «Альтушка» — рок-девчонка, которая бафает юнита перед собой, ускоряя его скорость атаки.
Если собрать полную группу из пяти «Альтушек», их эффект начинает действовать на всех союзных бойцов на поле.
Способности — одноразовый хаос
Карты способностей — это одноразовые эффекты.
После активации они исчезают, но способны кардинально изменить ход боя.
Примеры:
- «Секс-машина» — проезжает через всё поле, срезая заросли камышей, где прячутся враги, а в финале ещё и взрывается, нанося урон.
- «ШИВ-а» — гигантская богиня льда, спускающаяся с небес, чтобы заморозить всех противников своей ледяной красотой.
Это инструменты для спасения ситуации, мощных комбо и эффектных моментов.
Героини — особые юниты
Героини — это спасённые вами дамы, которые после развития отношений становятся доступны как уникальные юниты на поле боя.
Особенности героинь:
- каждая обладает уникальными способностями;
- способности улучшаются по мере прохождения игры;
- карту героини можно использовать только один раз, пока она жива и находится на поле.
Пример:
- «Лиэн» вооружена двумя ручными арбалетами, что позволяет ей атаковать сразу три линии одновременно.
Героини — ценный ресурс, поэтому их нужно беречь и не бросать в беде.
На этом пока всё. В следующих девлогах мы подробнее разберём отдельных юнитов, героинь и неожиданные комбинации, которые могут спасти (или уничтожить) вашу оборону.
А пока — добавляйте Harem vs Zombies игру в вишлист в Steam.
Это лучший способ помочь разработке и не пропустить выход демо и будущих обновлений.
Спасибо, что следите за игрой
