Один юнит - хорошо, три - смертельно. Карточная система Harem vs Zombies

Сегодня мы поделимся деталями разработки, хотим подробнее рассказать об одной из ключевых систем игры — карточной механике и типах карт, с которыми вам предстоит иметь дело на поле боя. Именно они формируют тактику, темп сражений и пространство для экспериментов.

Карточная система и типы карт

В игре представлено четыре типа карт, каждая из которых выполняет свою роль в бою и тактическом планировании:

Карты юнитов

Карты поддержки

Карты способностей

Карты героинь

Все они взаимодействуют между собой и формируют глубину геймплея — от позиционирования до таймингов и долгосрочной стратегии.

Юниты — основа обороны

Юниты — это основная боевая сила игрока. Каждый юнит оснащён уникальным оружием и обладает собственными характеристиками:

дальность атаки

скорость атаки

урон

особенности поведения на поле

Например:

«Лиса» вооружена дробовиком, чья дробь разлетается по трём линиям, позволяя эффективно контролировать пространство.

«Шишка» бросает гранаты по баллистической дуге, игнорируя препятствия и доставая врагов там, где другие юниты бессильны.

Каждый юнит уникален и имеет три уровня улучшения. При прокачке:

увеличиваются базовые характеристики (здоровье, урон и т.д.);

открываются новые механики и способности.

Пример:

«Домина», танк ближнего боя, на третьем уровне получает молот с атакой по области, что делает её ещё эффективнее в зачистке врагов перед собой.

Механика «три-в-ряд»

Если разместить три одинаковых юнита в одной линии, они объединяются в одного улучшенного.

Это даёт мощный буст, но ослабляет соседние линии обороны, поэтому игроку приходится:

заранее планировать расстановку;

выбирать правильный момент для объединения;

балансировать между силой и покрытием поля.

Поддержка — усиление и контрол

Карты поддержки усиливают союзников или ослабляют врагов.

После применения они остаются на поле, но не имеют уровней улучшения.

Примеры:

«Переносной щит» — устанавливается в клетке с юнитами и увеличивает их запас здоровья.

«Альтушка» — рок-девчонка, которая бафает юнита перед собой, ускоряя его скорость атаки.

Если собрать полную группу из пяти «Альтушек», их эффект начинает действовать на всех союзных бойцов на поле.

Способности — одноразовый хаос

Карты способностей — это одноразовые эффекты.

После активации они исчезают, но способны кардинально изменить ход боя.

Примеры:

«Секс-машина» — проезжает через всё поле, срезая заросли камышей, где прячутся враги, а в финале ещё и взрывается, нанося урон.

«ШИВ-а» — гигантская богиня льда, спускающаяся с небес, чтобы заморозить всех противников своей ледяной красотой.

Это инструменты для спасения ситуации, мощных комбо и эффектных моментов.

Героини — особые юниты

Героини — это спасённые вами дамы, которые после развития отношений становятся доступны как уникальные юниты на поле боя.

Особенности героинь:

каждая обладает уникальными способностями;

способности улучшаются по мере прохождения игры;

карту героини можно использовать только один раз, пока она жива и находится на поле.

Пример:

«Лиэн» вооружена двумя ручными арбалетами, что позволяет ей атаковать сразу три линии одновременно.

Героини — ценный ресурс, поэтому их нужно беречь и не бросать в беде.

На этом пока всё. В следующих девлогах мы подробнее разберём отдельных юнитов, героинь и неожиданные комбинации, которые могут спасти (или уничтожить) вашу оборону.

А пока — добавляйте Harem vs Zombies игру в вишлист в Steam.

Это лучший способ помочь разработке и не пропустить выход демо и будущих обновлений.

Спасибо, что следите за игрой