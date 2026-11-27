HARK THE GHOUL — приключенческая ролевая игра в жанре dungeon crawler, действие которой разворачивается в странном викторианском готическом городе. Главный герой — существо, похожее на человека-мотылька, только что вылупившееся из кокона. Игра делает ставку на свободное исследование: перемещаться можно куда угодно и когда угодно, а способы передвижения ограничены лишь фантазией. Например, чтобы пересечь пропасть, можно призвать ящик, заморозить его ледяной магией и использовать как платформу.

Боевая система тоже поощряет импровизацию. Игрокам предстоит сражаться со странными автоматами, заражёнными врагами и мерзкими тварями. Арсенал трюков широк: выкопать лопатой камень и бросить его в противника, наколдовать взрывной ящик и пнуть его во врага, а затем расстрелять из дробовика. По духу игра напоминает RPG с элементами иммерсивного симулятора — правильного способа пройти её нет, есть только тот, который нравится вам.

Игра выйдет 21 января 2027 года на ПК (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 и Xbox Series. Если ждать не хочется, в Steam уже доступна демоверсия. Игру также можно добавить в список желаемого.