Погодные аномалии? Злые культисты? И не только это в игре HARM Weather Warfare

Опытные игроки уже накушались всяческих выживалок, поэтому их трудно чем-то удивить. Вот разработчики игры HARM: Weather Warfare и решили смешать в одном проекте сразу разные ужасы:

В игре HARM Weather Warfare главному герою придется столкнуться с угрозами, к которым он был совершенно не готов. Экстремальные погодные аномалии, такие как метели в середине лета, магнитные бури, шаровые молнии, дневные зарницы, ливни, превращающие дороги в порывистые потоки, и загадочные электромагнитные разряды, возникли в результате опасных экспериментов, проводимых на базе HARM. Мощные по своей силе природные явления отрезали это проклятое место от цивилизации, из-за чего отец и дочь оказались предоставлены сами себе. Но выбраться из этого жуткого места будет не так просто, как могло бы показаться. Все пути к отступлению отрезаны, и единственный шанс обрести свободу лежит в заброшенных коридорах базы HARM, которая угрожает всем окрестностям.

В HARM Weather Warfare угрозу будут представлять не только дикие животные и непредсказуемые силы природы, но и члены безумного культа.

Как говорится - страшно, аж жуть. Но вот только не выйдет ли так, что слишком большое количество угроз, которые свалятся на героев, будет как-то... ну перебором? И вызовет утомление, а не живейший интерес у игроков?