Сюжетное приключение Harmony: The Fall of Reverie выходит 8 июня на Switch и ПК, 22 июня на PS5 и Xbox Series ©

Harmony: The Fall of Reverie выйдет на Switch и ПК через Steam 8 июня, а затем на PlayStation 5 и Xbox Series 22 июня, сообщил издатель и разработчик DON’T NOD.

Бесплатная игровая демоверсия будет доступна для ПК через Steam в течение ограниченного времени в рамках LudoNarraCon, который проходит с 4 по 8 мая. Эта демоверсия будет доступна до 21 мая и охватит первый акт игры, который знакомит с ее сеттингом, сюжетом и персонажими.

В самом ближайшем будущем… Когда Полли возвращается домой после нескольких лет за границей, чтобы найти пропавшую мать, она быстро понимает, что ее родной город сильно изменился. Мегакорпорация по имени МК использует свою власть, чтобы контролировать население, и ее сообщество в опасности.

Вскоре она обнаруживает, что обладает даром ясновидения, который связывает ее с Мечтательностью, царством Стремлений Человечества: Славы, Блаженства, Силы, Хаоса, Узы и Истины. В этом мире Полли становится Гармонией, богиней, которая может выбрать Стремление, которое в конечном итоге будет править Мечтой и восстановит хрупкий баланс между миром божеств и нашим.