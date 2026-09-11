Создатель "Тайной комнаты" раскритиковал Hogwarts Legacy за отсутствие души и фальшивую атмосферу школьной жизни

Ведущий геймдизайнер культовой ПК-версии приключения "Гарри Поттер и Тайная комната" Грегори А. Макмартин в интервью каналу Pembridge TV выступил с жесткой критикой блокбастера Hogwarts Legacy. По мнению ветерана индустрии, проект 2023 года от студии Avalanche Software страдает от фундаментальных проблем геймдизайна, замаскированных передовой графикой. Разработчик прямо заявил, что современной игре критически не хватает авторской души, а сам замок превратился в безжизненную бутафорию.

Макмартин охарактеризовал новейший хит как стандартный шаблон приключенческого экшена от третьего лица, поверх которого разработчики просто грубо натянули декорации знаменитой вселенной. Вместо глубокой симуляции жизни внутри школы магии около 75% всего хронометража вынесли на прилегающие холмы и поля. При этом создатели избавились от ключевых для поттерианы элементов вроде квиддича, а дуэльный клуб урезали до примитивного эпизода. Даже поведение школьников внутри замка выдает фальшь. В качестве наглядного примера Макмартин привел группу учеников, которые бесконечно зацикленно играют на музыкальных инструментах в коридоре, никак не развивая окружение и разрушая иллюзию реальности.

Особое возмущение у геймдизайнера вызвал вопиющий диссонанс между кровавыми подвигами главного героя и повседневной жизнью Хогвартса. В Hogwarts Legacy юный волшебник спокойно выходит за ворота школы, десятками истребляет браконьеров и гоблинов, применяет непростительные заклятия, а затем возвращается за парту, словно ничего экстраординарного не произошло. Преподаватели и сокурсники полностью игнорируют темные наклонности протагониста, что превращает прохождение в фарс и напрочь ломает логику первоисточника.

Сам Макмартин подчеркнул, что при разработке "Гарри Поттер и Тайная комната" в 2002 году команда KnowWonder ставила реакцию окружения во главу угла. Несмотря на сжатые сроки в 10 месяцев, ведущий постановщик сцен Эрик Гингрич и сценаристы вручную привязывали реплики бродящих по замку студентов к событиям книги. Когда по сюжету Гарри демонстрировал умение говорить на змеином языке и попадал под подозрение в связях с темными силами, ученики в коридорах реально шарахались от героя и перешептывались за его спиной. Мир постоянно отражал текущее положение персонажа в истории.

По мнению ветерана, современные студии с бюджетами в сотни миллионов долларов разучились связывать повествование с механиками, предпочитая наполнять карты одинаковыми пещерами и бессмысленным сбором предметов. Компьютерная адаптация 2002 года на движке Unreal Engine первого поколения создавалась с гораздо более скромными ресурсами, но за счет целостного подхода к симуляции школьной жизни до сих пор сохраняет активное сообщество моддеров и поклонников.