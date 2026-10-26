Xbox-версия Harry Potter and the Chamber of Secrets получила нативный ПК-порт на базе статической рекомпиляции

Энтузиаст под ником MiddleDucky выпустил первую стабильную версию проекта HP-COS-Xbox-Recomp под номером 0.1.0. Модификация представляет собой нативный порт культовой игры Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 года выпуска для операционных систем Windows 10 и Windows 11. В отличие от стандартных методов запуска через эмуляторы вроде xemu, в проекте задействована статическая рекомпиляция. Исполняемый x86-код оригинальной версии для первого Xbox напрямую переведен на язык Си и скомпилирован под современное железо, а системные вызовы ядра консоли, графический пайплайн Direct3D 8 и звуковой движок DirectSound заменены нативными библиотеками.

За визуальную составляющую отвечает графический рендерер Direct3D 12 от разработчиков TGP482 и Joshhhuaaa. Порт поддерживает современные разрешения вплоть до 4K, сглаживание MSAA до 8x и SMAA, анизотропную фильтрацию до 16x, а также неограниченную частоту кадров с встроенным счетчиком FPS. Игра получила полноценный широкоформатный режим 16:9 с честным расширением угла обзора по краям экрана. При этом все элементы интерфейса, счетчики матчей по квиддичу и полоски здоровья корректно смещаются к краям дисплея, а сюжетные ролики и книги сохраняют исходные пропорции 4:3 без растягивания картинки.

Разработчик оптимизировал производительность и избавился от просадок оригинала. В сборку включена предварительная компиляция шейдеров, что исключает заикания движка при первом исследовании локаций замка, а система отрисовки дождя переписана заново, благодаря чему частота кадров в непогоду больше не падает до 30 кадров в секунду. Системный таймер синхронизирован с точностью до 1 миллисекунды по стандартам оригинальной консоли, устраняя рассинхронизацию музыки. Фоновые процессы загрузки уровней переработаны так, чтобы игра не зависала на доли секунды при обращении к файлам кэша.

Звуковая подсистема полностью переработана без использования устаревших библиотек, что избавило фоновые композиции от щелчков и треска. В игру внедрен пространственный звук 5.1 с поканальным разделением на акустические системы. Управление получило нативную поддержку современных геймпадов с гибкой настройкой мертвых зон, инверсии осей и силы вибрации. Для пользователей ПК внедрено полноценное управление с клавиатуры и мыши с возможностью полной перенастройки клавиш, а скорость шага персонажа регулируется вращением колесика мыши.

Порт также устраняет многочисленные технические ошибки консольного релиза 2002 года. Исправлены баги лицевой анимации, из-за которых зубы и десны Рона, Гермионы и Тома Реддла просвечивали сквозь текстуры подбородка во время диалогов. Устранена ошибка анимации ветвей Гремучей ивы, возвращены пропавшие вазы и открывающийся сундук на движущихся лестницах. Разработчик разблокировал секретную дверь банка Гринготтс, которая изначально требовала подключения портативной консоли Game Boy Advance через специальный кабель. Кроме того, переработана система факультетских очков: со Слизерина снят лимит в 300 баллов, гарантировавший победу Гриффиндора, а штрафы за поимку Гойлом теперь начисляются стабильно.

Проект не содержит оригинальных файлов игры. Для сборки или запуска пользователю потребуется собственный диск для оригинального Xbox или образ формата .iso либо .xiso североамериканского региона. Встроенный загрузчик автоматически распаковывает нужные ресурсы и формирует исполняемые файлы, а весь исходный код проекта опубликован в открытом доступе на GitHub под свободной лицензией MIT.