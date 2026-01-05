Энтузиаст показал геймплей ремейка Harry Potter and the Philosopher's Stone на Unreal Engine 5

Независимый разработчик под ником MattShadd поделился подробностями создания фанатского ремейка игры Harry Potter and the Philosopher’s Stone, которая вышла на ПК в 2001 году. Проект получил сокращенное название HP1R и разрабатывается на базе современного движка Unreal Engine 5. Автор подчеркивает, что его работа является именно полноценным ремейком, так как код пишется с нуля, а не просто улучшает старые ассеты.

Главной целью энтузиаста является сохранение оригинальной атмосферы с добавлением современных технологий, таких как физика тканей и волос, плавные анимации и продвинутые шейдеры. На данный момент разработчик уже сконвертировал все статические и динамические модели с оригинальных уровней, а также интегрировал звуковые дорожки диалогов. Была реализована система паркура на основе сэмплов из Unreal Engine 5.4 и внедрена механика получения урона.

Особое внимание автор уделил визуальным эффектам и поведению персонажей. Для заклинаний были созданы новые партиклы со шлейфами и взрывами, напоминающие стиль Hogwarts Legacy. НПС получили уникальные анимации покоя, чтобы не стоять в боевых стойках вне сражений. Также была воссоздана мини-игра по изучению заклинаний, где игроку нужно проводить курсором по фигуре за отведенное время. Для улучшения картинки текстуры были обработаны нейросетями, а портреты на стенах Хогвартса получили анимацию движения.

Техническая часть проекта также получила развитие. Реализована система сохранений, которая запоминает состояние интерактивных объектов при переходе между уровнями по принципу игр от Bethesda. Разработана кастомная система катсцен и диалогов с возможностью пропуска реплик. Среди врагов уже реализован искусственный интеллект для пикси, которым пришлось прописывать механику полета с нуля, и гномов.

В игре уже функционирует главное меню с настройками графики и возможностью загрузки сохранений. Разработчик признает, что проект нарушает авторские права и создается исключительно в развлекательных и познавательных целях, осознавая риск блокировки со стороны правообладателей.

По словам автора, разработка ведется уже год, и, несмотря на периоды выгорания, он продолжает полировать механики и переносить контент из оригинальной игры. Дата релиза и возможность публичного доступа к сборке пока не уточняются.