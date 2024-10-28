В культовую классическую игру о Гарри Поттере добавили трассировку пути

Моддер с ником mmdanggg2 обновил свою утилиту Unreal Engine 1 RTX Remix Render Device. Программа оптимизирует старые игры под инструмент NVIDIA RTX Remix, позволяющий создавать любительские ремастеры с современными эффектами. С апдейтом 1.5.0 энтузиаст смог добавить новые технологии в приключенческую игру 2001 года — Harry Potter and the Philosopher’s Stone.
Энтузиаст добавил в классику 23-летней давности современные технологии. Так, он улучшил игру при помощи трассировки пути и генерации кадров DLSS 3.5.
Загрузить необходимые файлы можно с нашего сайта. Там же можно найти подробные инструкции по установке утилиты. На момент публикации заметки проект поддерживает еще пять игр, кроме «Гарри Поттера»: Unreal Tournament, Unreal, Deus Ex, Nerf Arena Blast и Rune.
Вот бы ремейк всех частей )
Не-не, не надо. Там ремейком не обойтись, надо всё переделывать. С нуля создавать не идя по шаблону старых частей.
"трассировку пути" трассировку лучей может быть?)
Ультра-мега пересвет.
судя по всему там надо менять источники света, что бы было норм, а то ощущение что там источник света всюду, теней нету.