В культовую классическую игру о Гарри Поттере добавили трассировку пути

Моддер с ником mmdanggg2 обновил свою утилиту Unreal Engine 1 RTX Remix Render Device. Программа оптимизирует старые игры под инструмент NVIDIA RTX Remix, позволяющий создавать любительские ремастеры с современными эффектами. С апдейтом 1.5.0 энтузиаст смог добавить новые технологии в приключенческую игру 2001 года — Harry Potter and the Philosopher’s Stone.

Энтузиаст добавил в классику 23-летней давности современные технологии. Так, он улучшил игру при помощи трассировки пути и генерации кадров DLSS 3.5.

Загрузить необходимые файлы можно с нашего сайта. Там же можно найти подробные инструкции по установке утилиты. На момент публикации заметки проект поддерживает еще пять игр, кроме «Гарри Поттера»: Unreal Tournament, Unreal, Deus Ex, Nerf Arena Blast и Rune.