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Harry Potter and the Philosopher's Stone 16.11.2001
Аркада
8.4 293 оценки

В культовую классическую игру о Гарри Поттере добавили трассировку пути

Solstice
Новости

Моддер с ником mmdanggg2 обновил свою утилиту Unreal Engine 1 RTX Remix Render Device. Программа оптимизирует старые игры под инструмент NVIDIA RTX Remix, позволяющий создавать любительские ремастеры с современными эффектами. С апдейтом 1.5.0 энтузиаст смог добавить новые технологии в приключенческую игру 2001 года — Harry Potter and the Philosopher’s Stone.

D3D9DrvRTX - Рендер старых игр в RTX Remix

Энтузиаст добавил в классику 23-летней давности современные технологии. Так, он улучшил игру при помощи трассировки пути и генерации кадров DLSS 3.5.

Загрузить необходимые файлы можно с нашего сайта. Там же можно найти подробные инструкции по установке утилиты. На момент публикации заметки проект поддерживает еще пять игр, кроме «Гарри Поттера»: Unreal Tournament, Unreal, Deus Ex, Nerf Arena Blast и Rune.

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-1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
R01Adil

Вот бы ремейк всех частей )

7
JustA_NiceGuy

Не-не, не надо. Там ремейком не обойтись, надо всё переделывать. С нуля создавать не идя по шаблону старых частей.

5
6363

"трассировку пути" трассировку лучей может быть?)

1
Spillik

Ультра-мега пересвет.

1
birikoni

судя по всему там надо менять источники света, что бы было норм, а то ощущение что там источник света всюду, теней нету.

1