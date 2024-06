Энтузиаст отметил 20-летие игры по мотивам "Гарри Поттер и узник Азкабана", выпустив пакет улучшенных текстур

В этом году игровому экшен-приключению по мотивам знаменитого фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" исполнилось 20 лет. Юбилей был полностью проигнорирован разработчиками игры и компанией Electronic Arts, которая в то время выступила издателем. Однако эту часть многие геймеры до сих пор помнят и любят, и поэтому один из энтузиастов решил реставрировать устаревшую графику.

Пользователь под ником vargatomi в честь прошедшего юбилея игры Harry Potter and the Prisoner of Azkaban выпустил специальный пакет улучшенных текстур. В отличие от многих похожих графических модов, в его работе достаточно много ручного труда. Автор улучшил чёткость отображения оригинальных текстур и их детализацию, благодаря чему игра выглядит на уровне достойного ремастера, если бы он существовал.

При этом мод от vargatomi не занимает целые гигабайты, поскольку не заменяет оригинальные текстуры. Его работа весит меньше 100 МБ и позволяет в полной мере насладиться качественной картинкой в Harry Potter and the Prisoner of Azkaban на современных устройствах. Скачать его работу можно совершенно бесплатно с нашего сайта, где мы также поделились инструкцией по запуску игры на современных ОС.