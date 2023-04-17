Анонс Harry Potter: Quidditch Champions и регистрация на ближайший плейтест

Фанаты вселенной “Гарри Поттера”, в особенности любители спортивной игры “Квиддич”, трепещите, ведь сегодня состоялся анонс новой Harry Potter: Quidditch Champions. За создание данного проекта отвечает Unbroken Studios, которая ранее помогала студии Rocksteady в разработке небезызвестного экшена Suicide Squad: Kill the Justice League.
Игра будет представлять собой состязания между командами как в одиночном, так во многопользовательском режиме. Harry Potter: Quidditch Champions точно можно ждать тем, кому раньше была по нраву Harry Potter: Quidditch World Cup, вышедшая еще в 2003 году. К сожалению, пока авторы не дали комментарии на тему выхода игры. Известно, что она станет доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Помимо всего прочего, прямо сейчас можно оставить заявку на участие в грядущем тестировании, который пройдет с 21 по 22 апреля для небольшого количества игроков. Для этого нужно перейти на официальную страницу игры и заполнить специальную анкету.
Понятно теперь, Квиддич вырезали из Hogwarts Legacy, чтоб затем продать как отдельную игру, а не как DLC как я думал ранее...
бизнес. Ничего личного. Теперь так всегда будет
При всем уважении ко вселенной Гарри Поттера и творчеству Роулинг, квидитч это же самая плохо проработанная часть книги, игра в которой все побеждают тупо поймав снитч пока 99% команды тупо тянут время.
Ну даже в книгах был случай, что снитч поймали, но по баллам просрали. Но так то да, снитч имба.
Пофиг на книги. Здесь у нас игра. В игре летать на метле очень кайфово. Квиддич замечательно сюда вписывается как элемент геймплея. И неважно, чё там об этом пишут в книгах.
поэтому и не понимаю нытья про отсутствие этой игры в легаси.... она дисбаланснутая дичайше же
Лучше бы DLC для Хогвартса сделали на эту тему, честное слово...
Так напиши разрабам хогвартса, а эти то тут каким боком?
Не знаю. чего вдруг все подумали, что это связано с игрой про Хогвартс - по графике вообще на Симс больше похоже.
Негры будут? Если нет, то не куплю.
Уж лучше он был в игре Hogwarts Legacy, а не очередное изображение Fortnight.
Ахах, ну теперь посмотрим какому количеству игроков реально нужен этот квиддич, что из-за него аж столько нытья до сих пор.
P. S. Чую большой провал, даже если технически будет реализовано хорошо.
Игра специфическая … для узкого круга скорее всего. Для фанатов Поттера
Будет круто... в
Угадайте, где оно недоступно?)
В игре Hogwarts Legacy, потому что кто то ленивая жопа
ну тут уже не все так однозначно становится.
может разрабам запретили делать квиддич, иначе никто не будет донатить в эту помойку
не ленивые жопы, а просто разрабы бездари, которые не знают как реализовать это в игре.
Почему не знают? Я в древние времена на PS1 играл в Гарри Поттера и в нём уже тогда был квиддич. Реализовать его вообще не проблема даже для самых бездарных и ленивых разрабов. Если не добавили квиддич в Хогвартс, значит им так приказали. Ибо в здравом уме глупо его не добавлять в игру.