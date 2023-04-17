Анонс Harry Potter: Quidditch Champions и регистрация на ближайший плейтест ©

Фанаты вселенной “Гарри Поттера”, в особенности любители спортивной игры “Квиддич”, трепещите, ведь сегодня состоялся анонс новой Harry Potter: Quidditch Champions. За создание данного проекта отвечает Unbroken Studios, которая ранее помогала студии Rocksteady в разработке небезызвестного экшена Suicide Squad: Kill the Justice League.

Игра будет представлять собой состязания между командами как в одиночном, так во многопользовательском режиме. Harry Potter: Quidditch Champions точно можно ждать тем, кому раньше была по нраву Harry Potter: Quidditch World Cup, вышедшая еще в 2003 году. К сожалению, пока авторы не дали комментарии на тему выхода игры. Известно, что она станет доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Помимо всего прочего, прямо сейчас можно оставить заявку на участие в грядущем тестировании, который пройдет с 21 по 22 апреля для небольшого количества игроков. Для этого нужно перейти на официальную страницу игры и заполнить специальную анкету.