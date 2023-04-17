Harry Potter: Quidditch Champions 2023 г.
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Анонс Harry Potter: Quidditch Champions и регистрация на ближайший плейтест

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4efy
Новости

Фанаты вселенной “Гарри Поттера”, в особенности любители спортивной игры “Квиддич”, трепещите, ведь сегодня состоялся анонс новой Harry Potter: Quidditch Champions. За создание данного проекта отвечает Unbroken Studios, которая ранее помогала студии Rocksteady в разработке небезызвестного экшена Suicide Squad: Kill the Justice League.

Игра будет представлять собой состязания между командами как в одиночном, так во многопользовательском режиме. Harry Potter: Quidditch Champions точно можно ждать тем, кому раньше была по нраву Harry Potter: Quidditch World Cup, вышедшая еще в 2003 году. К сожалению, пока авторы не дали комментарии на тему выхода игры. Известно, что она станет доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Помимо всего прочего, прямо сейчас можно оставить заявку на участие в грядущем тестировании, который пройдет с 21 по 22 апреля для небольшого количества игроков. Для этого нужно перейти на официальную страницу игры и заполнить специальную анкету.

Анонсы
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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Strannik110

Понятно теперь, Квиддич вырезали из Hogwarts Legacy, чтоб затем продать как отдельную игру, а не как DLC как я думал ранее...

10
Sneaky Pete

бизнес. Ничего личного. Теперь так всегда будет

1
da2dy

При всем уважении ко вселенной Гарри Поттера и творчеству Роулинг, квидитч это же самая плохо проработанная часть книги, игра в которой все побеждают тупо поймав снитч пока 99% команды тупо тянут время.

6
AAAndroid

Ну даже в книгах был случай, что снитч поймали, но по баллам просрали. Но так то да, снитч имба.

-2
Janekste

Пофиг на книги. Здесь у нас игра. В игре летать на метле очень кайфово. Квиддич замечательно сюда вписывается как элемент геймплея. И неважно, чё там об этом пишут в книгах.

-2
Raf9111 AAAndroid

поэтому и не понимаю нытья про отсутствие этой игры в легаси.... она дисбаланснутая дичайше же

0
Janekste

Лучше бы DLC для Хогвартса сделали на эту тему, честное слово...

3
-zotik-

Так напиши разрабам хогвартса, а эти то тут каким боком?

0
Spillik

Не знаю. чего вдруг все подумали, что это связано с игрой про Хогвартс - по графике вообще на Симс больше похоже.

2
Jarvis666

Негры будут? Если нет, то не куплю.

1
syberroma

Уж лучше он был в игре Hogwarts Legacy, а не очередное изображение Fortnight.

1
OculusMortem

Ахах, ну теперь посмотрим какому количеству игроков реально нужен этот квиддич, что из-за него аж столько нытья до сих пор.

P. S. Чую большой провал, даже если технически будет реализовано хорошо.

0
Sneaky Pete

Игра специфическая … для узкого круга скорее всего. Для фанатов Поттера

0
Джон Клик

Будет круто... в

0
LordAscarot

Угадайте, где оно недоступно?)

-1
Папел

В игре Hogwarts Legacy, потому что кто то ленивая жопа

12
Александр Назарко Папел

ну тут уже не все так однозначно становится.
может разрабам запретили делать квиддич, иначе никто не будет донатить в эту помойку

1
golab42 Папел

не ленивые жопы, а просто разрабы бездари, которые не знают как реализовать это в игре.

-4
Janekste golab42

Почему не знают? Я в древние времена на PS1 играл в Гарри Поттера и в нём уже тогда был квиддич. Реализовать его вообще не проблема даже для самых бездарных и ленивых разрабов. Если не добавили квиддич в Хогвартс, значит им так приказали. Ибо в здравом уме глупо его не добавлять в игру.

1