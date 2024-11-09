Harry Potter: Quidditch Champions теперь доступна всем владельцам Nintendo Switch

Владельцы Nintendo Switch наконец-то смогут погонять на мётлах — Harry Potter: Quidditch Champions добралась до гибридной консоли. Теперь и на этой платформе можно собрать команду из трёх друзей и отправиться покорять как любительские турниры, так и чемпионат мира по квиддичу.

К слову, на ПК, PS5 и Xbox Series S/X игроки уже вовсю участвуют в матчах с начала сентября. Да и приняли игру вполне неплохо — в Steam набралось немало положительных отзывов. Правда, на Metacritic дела обстоят чуть хуже: критики особо не впечатлились, выставив среднюю оценку в 66 баллов.