Игра про "Квиддич" Harry Potter: Quidditch Champions находится в разработке уже несколько лет ©

Многих фанатов мира "Гарри Поттера" расстроил тот факт, что в недавней Hogwarts Legacy отсоветовала знаменитая игра из волшебного мира — "Квиддич". Компания Warner Bros. на днях весьма неожиданно анонсировала Harry Potter: Quidditch Champions, которая должна исправить эту оплошность. На первый взгляд презентация игры выглядит, как попытка мгновенно удовлетворить желания фанатов и успеть на волну популярность Hogwarts Legacy, но на самом деле проект находится в разработке уже очень давно.

За разработку Harry Potter: Quidditch Champions отвечает опытная команда из Unbroken Studios. Студия некоторое время помогала с разработкой Suicide Squad: Kill the Justice League, одного основным проектом для неё уже долгое время была игра про "Квидич". Согласно официальному сайту игры, Harry Potter: Quidditch Champions находится в стадии активного производство уже несколько лет. Предположительно, разработка игры началась в 2019 году или в начале 2020 году сразу после того, как Unbroken закончила помогать в создании Fractured Lands.

Если учесть, что Harry Potter: Quidditch Champions создается минимум два года, ждать релиза осталось недолго. Официально разработчики не сообщили сроки выхода игры, но информация о разработке дает право предположить, что её релиз может состояться в течение года.