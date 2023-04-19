Игра про "Квиддич" Harry Potter: Quidditch Champions находится в разработке уже несколько лет

Многих фанатов мира "Гарри Поттера" расстроил тот факт, что в недавней Hogwarts Legacy отсоветовала знаменитая игра из волшебного мира — "Квиддич". Компания Warner Bros. на днях весьма неожиданно анонсировала Harry Potter: Quidditch Champions, которая должна исправить эту оплошность. На первый взгляд презентация игры выглядит, как попытка мгновенно удовлетворить желания фанатов и успеть на волну популярность Hogwarts Legacy, но на самом деле проект находится в разработке уже очень давно.
За разработку Harry Potter: Quidditch Champions отвечает опытная команда из Unbroken Studios. Студия некоторое время помогала с разработкой Suicide Squad: Kill the Justice League, одного основным проектом для неё уже долгое время была игра про "Квидич". Согласно официальному сайту игры, Harry Potter: Quidditch Champions находится в стадии активного производство уже несколько лет. Предположительно, разработка игры началась в 2019 году или в начале 2020 году сразу после того, как Unbroken закончила помогать в создании Fractured Lands.
Если учесть, что Harry Potter: Quidditch Champions создается минимум два года, ждать релиза осталось недолго. Официально разработчики не сообщили сроки выхода игры, но информация о разработке дает право предположить, что её релиз может состояться в течение года.
Это что они так долго разрабатывали там, мне очень интересно.
Дизайн стадиона, концепция игры, правила игры, всё это уже за них было придумано. Что там ещё нужно было разрабатывать больше двух лет?
Если там не будет 20+ стадионов и 5+ игровых режимов с новыми правилами и идеями, то нам просто голову морочат, ибо 10 секундный тизер оставил впечатление мобильной игры сделанной за пару месяцев.
наверно механику полета, аи и скинчики спортивных штанишек. 2 года это быстро довольно. уровень 2000х годов. такие игры должны разбалтываться по 6 лет без кранчиков.
2 года (а это минимум, как написали в статье) это очень даже приличный срок, особенно для такой игры, без сюжета, без особой надобности диалогов и прочего. Мне кажется, что это полная брехня.
Максимум там будут 5 стадионов, 5 режимов, несколько команд, а именно все факультеты и несколько национальных, ну и без возможности создать свою команду, игрока или целый стадион!
Получится ли у игры достичь хотя бы десятой доли популярности Хогвартса?