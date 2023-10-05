Инсайд: разработчики Harry Potter: Quidditch Champions готовят самое масштабное тестирование игры ©

Весной этого года после крайне успешного релиза Hogwarts Legacy, была представлена амбициозная игра про Квиддич из волшебной вселенной "Гарии Поттера". Harry Potter: Quidditch Champions создается для консолей и ПК разработчиками из студии Unbroken Studios, которые занимаются активным тестированием своего проекта. Инсайдерский портал Insider Gaming поделился свежими подробностями одного из будущих тестов, которое обещает стать самым масштабным для игры.

Если верить инсайдерам, новое тестирование Harry Potter: Quidditch Champions начнется уже на этой неделе. Запуск бета-теста проекта запланирован на 6 октября и продлится целых три недели, завершившись 27 октября 2023 года. Ожидается, что к тестированию игры привлекут большую часть зарегистрированных на бету пользователей.

Основной площадкой для тестирования игры станет ПК и цифровая площадка Steam. В ходе беты для игроков будут доступны несколько уникальные режимов игры, соревновательные матчи и множество локаций. Кроме этого, игроки смогут оценить систему прогрессии и элементы персонализации, включая косметические предметы, эмодзи и многое другое.