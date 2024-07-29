На данный момент у WB Games нет планов по введению микротранзакций в Harry Potter: Quidditch Champions

В грядущей игре Harry Potter: Quidditch Champions, WB Games и разработчик Unbroken Studios предлагают нам попробовать вселенную Волшебного мира, отличную от Hogwarts Legacy 2022 года, сфокусировавшись на титульном фэнтезийном виде спорта, хотя, что интересно, игра не будет ориентирована на внутриигровую монетизацию, как вы могли бы ожидать.

WB Games выпустила новый геймплейный трейлер Harry Potter: Quidditch Champions, вместе с которым компания также сообщила, что на старте, в игре не будет микротранзакций. Согласно недавно разосланному пресс-релизу, «на данный момент микротранзакции в игре не планируются».

Предположительно, это означает, что издатель ждет, насколько успешной окажется игра, прежде чем решить, как подходить к монетизации, но, по крайней мере, на старте в игре не будет ничего платного. Конечно, добавление внутриигровых магазинов вскоре после релиза было обычной практикой для игр на протяжении многих лет, поэтому не будет полной неожиданностью увидеть нечто подобное и здесь.

WB Games также представила физическое и цифровое делюкс-издания игры. Первое будет доступно на старте продаж и будет стоить $39,99, в отличие от стандартного издания за $29,99. Физическое издание, цена которого такая же, как и у цифрового, появится в продаже в ноябре. Приобретая любое из двух делюкс-изданий, вы получите внутриигровое золото и косметику, связанную с каждым из четырех домов Хогвартса.

Harry Potter: Quidditch Champions выходит 3 сентября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.