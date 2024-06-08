Соревновательная онлайн-игра Harry Potter: Quidditch Champions получила дату релиза уже этой осенью

На Summer Game Fest 2024 неожиданно появилась игровая версия знаменитой игры из волшебной вселенной "Гарри Поттера". Разработчики из студии Unbroken Studios показали свежий геймплейный трейлер Harry Potter: Quidditch Champions с обзором возможностей игроков. Вместе с этим была озвучена и дата релиза — игра выйдет уже этой осенью.

Harry Potter: Quidditch Champions предлагает игрокам взять под контроль волшебника и принять участие в квиддиче, управляя метлой прямо в воздухе. Проект полностью наследует правила из книжного оригинала и привносит популярные элементы из сетевых игр, включая кастомизацию и многое другое.

Сразиться за звание чемпионов квиддича можно будет 3 сентября на ПК и консолях. С первого дня проект будет доступен бесплатно по подписке PS Plus.