Состоялся анонс симулятора фермы с элементами хоррора Harvest Island ©

Harvest Island - это симулятор фермы, созданный по мотивам Stardew Valley, с одним существенным отличием - это игра в жанре хоррор. Разгадайте тайны родного острова, заботясь о ферме и исследуя биомы, которые становятся все более опасными и далекими от дома.

В игре вам предстоит управлять дуэтом брата и сестры Уилла и Саманты, которые живут со своим отцом, который, возможно, не рассказывает им всей правды об острове. За островом присматривают боги, которые просят подношения в обмен на Bless - валюту, которую можно использовать для модернизации фермы, строительства и крафта.

В игре присутствуют все механики, которые можно ожидать от симулятора фермерского хозяйства, но в то же время она таит в себе мрачные секреты, позволяющие исследовать отдаленные от дома территории, включая лес, похожий на лабиринт, и заброшенную шахту. В игре также присутствует смена дня и ночи, а такие элементы, как океанские приливы и отливы, также влияют на исследование.

Для игроков, которых больше интересует хоррор-аспект, а не повседневные задачи фермерского симулятора, предусмотрен сюжетный режим, позволяющий в большей степени ориентироваться на повествование и исследования.

Пока неясно, что за ужасы скрываются на острове Harvest, но в последнем трейлере показаны несколько сцен с изувеченными животными, найденными в окрестностях острова. Маркетинг игры намекает на то, что ее мрачные тайны могут быть связаны с загадочными богами острова Harvest, но об этом вам придется узнать самим.

Как и Stardew Valley, Harvest Island разрабатывается командой из одного человека под названием Yobob Games. Игра выйдет на ПК через Steam 10 октября.