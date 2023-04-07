Harvest Moon: The Winds of Anthos будет доступна для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК ©

Harvest Moon: The Winds of Anthos будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam, когда она выйдет на рынок этим летом, объявила компания Natsume. Также был выпущен новый набор скриншотов.

"Мы очень рады показать игрокам еще больше обширного мира Anthos, начиная с деревни Провиденс!" - сказал президент и генеральный директор Natsume Хиро Маэкава в пресс-релизе. "Мы уверены, что наши поклонники с нетерпением ждут возможности исследовать каждый его дюйм, пока мы продолжаем открывать людей, животных и сельскохозяйственные культуры в этом новом мире!"

Игроки смогут найти и ухаживать за различными животными, включая традиционных сельскохозяйственных животных, таких как коровы, куры, овцы и лошади, но также смогут подружиться с такими домашними животными, как попугаи, совы и кролики, а также волки и бенгальские тигры! Игроки также смогут путешествовать по Антосу верхом на лошади (или на других маунтах)!

Для успешного ведения хозяйства необходимо выращивать различные культуры, такие как кукуруза, гигантский сквош и ананасы, а также красивые цветы, включая гибискус и тюльпаны! Игрокам предстоит собирать семена по всему миру с помощью Мудрецов Урожая, чтобы выращивать как обычные, так и редкие культуры.

Познакомьтесь с множеством интересных персонажей, например, с Уэстли, который помогает руководить деревней Провиденс вместе со своей авантюрной младшей сестрой Виви! Многие люди, оказавшиеся за пределами своих деревень во время извержения, нашли убежище в деревне Провиденс, поэтому с тех пор она стала своего рода многонациональным центром.