Релиз Steam-версии Harvest Moon: The Winds of Anthos отложен на неопределенный срок

В официальном сообщении на своем аккаунте X компания Natsume только что объявила, что из-за непредвиденных обстоятельств версия Harvest Moon для ПК (Steam): The Winds of Anthos отложена на неопределенный срок. По словам разработчиков, они старательно работают над тем, чтобы как можно скорее решить эту проблему. Эта проблема касается только версии для Steam, поскольку консольные версии (Switch, PlayStation и XBOX) вышли сегодня в нормальном режиме.
В игре Harvest Moon: The Winds of Anthos игрокам предстоит исследовать землю, известную как Антос, где обитают Спрайты Урожая, духи, защищающие людей и природу, а также богиня природы, известная как Богиня Урожая. Около 20 лет назад в вулканическом регионе Антоса произошло небывалое извержение, заставившее Богиню Жатвы и ее Духов Жатвы использовать все свои силы для защиты людей.
Игроки смогут найти и ухаживать за различными животными, включая традиционных сельскохозяйственных животных - коров, кур, овец и лошадей, а также подружиться с такими домашними питомцами, как попугаи, совы и кролики, а также волки и бенгальские тигры! Игроки также смогут путешествовать по региону верхом на лошади.
Кроме того, можно выращивать различные культуры, такие как кукуруза, гигантские кабачки и ананасы, а также красивые цветы, такие как гибискус и тюльпаны, чтобы вести успешное хозяйство! Чтобы вырастить как обычные, так и редкие культуры, игрокам придется собирать семена по всему миру с помощью мудрецов урожая. Harvest Moon: The Winds of Anthos в настоящее время доступна на консолях.