Релиз Steam-версии Harvest Moon: The Winds of Anthos отложен на неопределенный срок

Игра переносит нас в Антос — волшебный мир, который пострадал от страшной катастрофы — извержения огнедышащего вулкана, разрушившего многие города и деревни. Благодаря защите Богини Урожая и её верных помощников, люди выжили, но оказались изолированными друг от друга. Ваша задача — исследовать Антос, восстанавливать связи между поселениями и раскрывать тайны этого удивительного мира.

Игра представляет собой симулятор фермера с элементами приключения и романтики. Вы можете управлять своей фермой с видом от третьего лица, занимаясь разными видами деятельности: обрабатывать почву, сажать растения, ухаживать за животными, готовить еду из собранных продуктов и т.д. На своей ферме вы можете держать не только обычных животных, таких как овцы, коровы и куры, но и экзотических питомцев, например, кошек, собак, попугаев и даже волков. Если вы захотите сменить место жительства, то можете обратиться к Доку-младшему — эксцентричному изобретателю, который способен переместить вашу ферму куда угодно.

Но жизнь на ферме — это не всё, что может предложить игра. У вас есть возможность путешествовать по Антосу и открывать его красоты и загадки. Антос состоит из пяти регионов, каждый из которых посвящён одному из времен года. Вы можете посетить живописные луга и леса, заснеженные горы и пустыни, цветущие сады и тёмные пещеры. По дороге вы встретите диких животных и растения, которые можно приручить или собрать для своей фермы. Кроме того, вы имеете возможность завести друзей или любовь среди жителей Антоса, которые имеют свои истории и характеры.