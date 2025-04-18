ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hate You 3-й квартал 2025 г.
Ужасы, Инди, От первого лица
10 2 оценки

Холод снаружи, страх внутри: российская студия анонсировала психологический хоррор Hate You

Lunersun Lunersun

Отечественная инди-студия Palini решила попытать счастья в жанре психологических хорроров и представила игру Hate You. Судя по описанию, нам придётся побыть в роли новичка на какой-то полярной станции, где каждый час срабатывает загадочный таймер. Причём сама станция окружена вечной тьмой и ледяными просторами.

Основная механика такая: нужно просто постоянно разгадывать коды и вбивать их в старый терминал, используя телефон и руководство по работе. А если не успеть вовремя, нас ждёт что-то нехорошее — в таких играх по-другому обычно не бывает.

Выпустить игру хотят в третьем квартале 2025 года.

3
3
Hate You
3-й квартал 2025 г.
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Игорь Болонев

тоесть они в трейлере проспойлерили половину загадок?

1
ka27

Там наверняка будут ещё и мини-игры, змейка, крестики-нолики...

Игорь Болонев ka27

без танчиков и тетриса не взлетит))