Холод снаружи, страх внутри: российская студия анонсировала психологический хоррор Hate You

Отечественная инди-студия Palini решила попытать счастья в жанре психологических хорроров и представила игру Hate You. Судя по описанию, нам придётся побыть в роли новичка на какой-то полярной станции, где каждый час срабатывает загадочный таймер. Причём сама станция окружена вечной тьмой и ледяными просторами.

Основная механика такая: нужно просто постоянно разгадывать коды и вбивать их в старый терминал, используя телефон и руководство по работе. А если не успеть вовремя, нас ждёт что-то нехорошее — в таких играх по-другому обычно не бывает.

Выпустить игру хотят в третьем квартале 2025 года.