Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix 15.05.2020
Аркада, Музыка
6.7 22 оценки

Denuvo снова пала! Натиск хакеров не выдержала Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Очередной крякер под ником Andreah обошёл защиту Denuvo в игре Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix при помощи гипервизора. Пока что кряк является Beta версией и работает только с процессорами AMD.

Источник: Reddit

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix -" это ритм-игра, в которой игроки нажимают кнопки в такт популярным песням, исполняемым вокалоидом Хацуне Мику и другим виртуальным певцам. Игра сочетает музыкальные композиции с яркими аниме-визуалами и разнообразными режимами игрового процесса, включая стандартные треки и эксклюзивные ремиксы.

BattleEffect

на такое дэнуво ставят?!

14
TerryTrix

я сам в ах*е.

12
создатель русского репа

у сеги все штаны в дерьмуве

Dr Duke

Красные AMD коммунисты снова победили... но они забыли что Intel от слова Интеллект... и у красных его никогда небыло... главное дать им упор и задачу которую нужно победить и смотреть на них как сначала таскают кучу с песком в одну сторону а потом обтано и так бесконечно пока для реальной работы непригодятся... ахахахаха

9
Raphtallia

Ахаха. У меня 2 вопроса. 1-ый. Зачем это вообще взломали и 2-ой, кто додумался в ЭТО еще и денуву запихать, зачем?!

7
agula98

А нормальная тема с этим гипервизором пошла, будет круто если и резик новый таким же образом быстро взломают

7
Pаrallax

Только в очень наивных и влажных мечтах))

1
vertehwost

зачем в этом денуво?

5
TerryTrix

очень хороший вопрос

1
Эдмон Дантес

Ну в гoвне типа атома или дума же было?...

1
SexualHarassmentPanda

Тут многие до сих пор спрашивает ЗАЧЕМ на ТАКОЕ ставить денуво??? Так затем и ставят что бы хакеры вместо нормальных игр всякую хрень взламывали. И как мы видем это работает на 100%

4
Snake2105

Опять какие то ноунеймы взламывают вместо годноты, так ещё и хвалятся небось этим

3
HellowRainbow

Это сами разрабы и взломали

1
Altered

Так что удивляться, они же сами все у себя на реддите дизлайкают кого-то кто просит какую-то норм игру взломать, вот хакеры и ломают херню всякую, а потом их фаны еще радуются, что опять дерьмуво нагнули)))

1
Эдмон Дантес

Сега и ее топ тайтлы, это неноймы? Ваш атом хартстс это ноуейм, да и думы туда же.

ОгурчикЮрец

Узнал по игре и за защиты.

Неужели им выгодно в такое защиту ставить.

Они хоть как-то отбили цену?

1
ant 36436

Чисто азиатская тема. Там эта штука за 20 лет стала как у нас Киркоров если не круче. Насчёт отбили и наварились можно даже не сомневаться.

3
Altered

Учитывая, что там на реддите такие комменты минусят, не странно, что те хакеры (кроме 0xZeOn) только какую-то херню никому не нужную ломают.

1
jax baron

А тем временем лютый список уменьшаеться

1
Pаrallax

Список индюшатины

