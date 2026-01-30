Denuvo снова пала! Натиск хакеров не выдержала Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

Очередной крякер под ником Andreah обошёл защиту Denuvo в игре Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix при помощи гипервизора. Пока что кряк является Beta версией и работает только с процессорами AMD.
Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix -" это ритм-игра, в которой игроки нажимают кнопки в такт популярным песням, исполняемым вокалоидом Хацуне Мику и другим виртуальным певцам. Игра сочетает музыкальные композиции с яркими аниме-визуалами и разнообразными режимами игрового процесса, включая стандартные треки и эксклюзивные ремиксы.
на такое дэнуво ставят?!
я сам в ах*е.
у сеги все штаны в дерьмуве
Красные AMD коммунисты снова победили... но они забыли что Intel от слова Интеллект... и у красных его никогда небыло... главное дать им упор и задачу которую нужно победить и смотреть на них как сначала таскают кучу с песком в одну сторону а потом обтано и так бесконечно пока для реальной работы непригодятся... ахахахаха
Ахаха. У меня 2 вопроса. 1-ый. Зачем это вообще взломали и 2-ой, кто додумался в ЭТО еще и денуву запихать, зачем?!
А нормальная тема с этим гипервизором пошла, будет круто если и резик новый таким же образом быстро взломают
Только в очень наивных и влажных мечтах))
зачем в этом денуво?
очень хороший вопрос
Ну в гoвне типа атома или дума же было?...
Тут многие до сих пор спрашивает ЗАЧЕМ на ТАКОЕ ставить денуво??? Так затем и ставят что бы хакеры вместо нормальных игр всякую хрень взламывали. И как мы видем это работает на 100%
Опять какие то ноунеймы взламывают вместо годноты, так ещё и хвалятся небось этим
Это сами разрабы и взломали
Так что удивляться, они же сами все у себя на реддите дизлайкают кого-то кто просит какую-то норм игру взломать, вот хакеры и ломают херню всякую, а потом их фаны еще радуются, что опять дерьмуво нагнули)))
Сега и ее топ тайтлы, это неноймы? Ваш атом хартстс это ноуейм, да и думы туда же.
Узнал по игре и за защиты.
Неужели им выгодно в такое защиту ставить.
Они хоть как-то отбили цену?
Чисто азиатская тема. Там эта штука за 20 лет стала как у нас Киркоров если не круче. Насчёт отбили и наварились можно даже не сомневаться.
Учитывая, что там на реддите такие комменты минусят, не странно, что те хакеры (кроме 0xZeOn) только какую-то херню никому не нужную ломают.
А тем временем лютый список уменьшаеться
Список индюшатины