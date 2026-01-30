Denuvo снова пала! Натиск хакеров не выдержала Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

Очередной крякер под ником Andreah обошёл защиту Denuvo в игре Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix при помощи гипервизора. Пока что кряк является Beta версией и работает только с процессорами AMD.

Источник: Reddit

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix -" это ритм-игра, в которой игроки нажимают кнопки в такт популярным песням, исполняемым вокалоидом Хацуне Мику и другим виртуальным певцам. Игра сочетает музыкальные композиции с яркими аниме-визуалами и разнообразными режимами игрового процесса, включая стандартные треки и эксклюзивные ремиксы.