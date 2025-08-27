Автор Stardew Valley подтвердил рыбалку в Haunted Chocolatier и показал новый скриншот

Эрик Барон, известный под ником ConcernedApe и ставший знаменитым благодаря Stardew Valley, поделился свежим скриншотом своей новой игры Haunted Chocolatier.

На изображении фанаты отметили яркую цветовую палитру, атмосферные детали и заметно улучшенное качество пиксельной графики. Сам Барон, отвечая на вопросы в комментариях, подтвердил важную деталь: в Haunted Chocolatier действительно будет рыбалка — одна из самых любимых механик поклонников его прошлой игры.

Haunted Chocolatier была анонсирована в 2021 году, но вскоре разработку пришлось временно приостановить, чтобы сосредоточиться на обновлениях Stardew Valley. Теперь же Барон полностью переключился на новый проект.

По словам разработчика, в центре сюжета окажется шоколатье, который обосновался в замке с призраками. Мир Haunted Chocolatier будет масштабнее и разнообразнее, чем в Stardew Valley, а геймплей обещает соединить привычные элементы фермерской игры с новыми механиками исследования и приключений.