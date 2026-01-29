ConcernedApe расставил точки над i: что на самом деле происходит с Haunted Chocolatier

Эрик «ConcernedApe» Барон, автор культовой фермерской симуляции Stardew Valley, опубликовал подробное разъяснение о состоянии разработки Haunted Chocolatier и ответил на самые популярные слухи в сообществе. По его словам, работа над новой игрой активно продолжается, а поводов для паники нет.

В первую очередь Барон опроверг предположения о том, что проект могут отменить, а его идеи — «перекочевать» в Stardew Valley. Разработчик подчеркнул, что это два полностью самостоятельных проекта, созданных на разных технологических основах, поэтому перенос контента между ними невозможен и лишён смысла.

Также он отверг версию о том, что обновления Stardew Valley якобы используются как скрытая площадка для тестирования механик Haunted Chocolatier. Барон отметил, что при работе над каждой игрой он сознательно не думает о другой. По его словам, подобный подход был бы нечестен по отношению к игрокам и лишил бы новую игру элемента сюрприза.

Создатель Stardew Valley пояснил, что продолжает поддерживать фермерскую симуляцию из-за её огромной аудитории и наличия идей для дальнейшего развития. Это, по его утверждению, не мешает основному проекту. Отдельно Барон напомнил, что слова о возможном релизе Haunted Chocolatier «в течение пяти лет» не являются обещанием. Игра выйдет тогда, когда будет готова. Проект о шоколатье в замке с привидениями был анонсирован в 2021 году, а к активной разработке автор вернулся весной 2025-го.