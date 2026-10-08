Haunted Chocolatier активно разрабатывается - автор Stardew Valley не готов жертвовать качеством ради скорого релиза

Эрик Барон, известный под псевдонимом ConcernedApe, поделился новостями о разработке Haunted Chocolatier — своей следующей игры после Stardew Valley. В коротком сообщении на официальном сайте проекта разработчик отметил, что в последнее время очень продуктивно работает над игрой, несмотря на другие обязательства.

Барон не стал раскрывать новые подробности о механиках или называть хотя бы примерные сроки выхода. При этом он подчеркнул, что Haunted Chocolatier остаётся проектом, к которому он относится с наибольшим энтузиазмом и увлечением. Разработчик также дал понять, что не собирается выпускать игру раньше времени только ради соблюдения каких-либо сроков.

По словам ConcernedApe, он не готов идти на компромиссы с качеством Haunted Chocolatier и предпочитает продолжать работу столько, сколько потребуется. При этом разработчик поблагодарил поклонников за терпение и поддержку, отметив, что большинство из них с пониманием относится к длительному ожиданию.

Haunted Chocolatier была представлена ещё в 2021 году. Игра сохраняет некоторые знакомые черты Stardew Valley, но делает акцент на других механиках и более мрачной атмосфере. При этом ConcernedApe продолжает поддерживать свою предыдущую игру, поэтому разработка двух проектов идёт параллельно.

Похожая ситуация складывается и с обновлением Stardew Valley 1.7: его дата выхода также пока не объявлена. Таким образом, поклонникам придётся запастись терпением, но последние слова Барона подтверждают главное — Haunted Chocolatier не заброшена, а её разработка продолжается.