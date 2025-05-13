Haunted Chocolatier во многом похожа на Stardew Valley, но с мрачной атмосферой и элементами экшена

Хотя Haunted Chocolatier давно заявлена как игра с сильными элементами экшен-RPG, её создатель Эрик «ConcernedApe» Барон уверяет: это всё ещё симулятор жизни — просто с более мрачным и загадочным настроением. В недавнем интервью PC Gamer он подтвердил, что новая игра «во многом похожа на Stardew Valley», несмотря на существенные геймплейные различия.

С момента анонса в 2021 году Haunted Chocolatier окутана атмосферой тайны. Паранормальный сеттинг, новые механики и акцент на боевую систему — всё это отличает игру от солнечной и уютной Stardew Valley. Барон даже упоминал, что при разработке вдохновлялся Diablo 2, что стало неожиданным поворотом для поклонников его предыдущего проекта.

Однако автор теперь делает акцент на том, что основа осталась прежней: «Это игра в жанре симулятора жизни... Мне нравится делать именно такие проекты. Я хочу, чтобы Haunted Chocolatier дала волю воображению и творчеству». Барон обещает «странные и интересные вещи», способные подарить игрокам уникальные впечатления.

Если Stardew Valley — это солнечный день на ферме, то Haunted Chocolatier — это осенний вечер в мире призраков и чудес. Она не злая, а просто более таинственная, где за углом всегда может скрываться что-то непознанное.