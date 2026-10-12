Меньше фермерства, больше боёв: Haunted Chocolatier станет заметно отличаться от Stardew Valley

Эрик Барон, известный под псевдонимом ConcernedApe и создавший Stardew Valley, рассказал о ключевых отличиях своей следующей игры — Haunted Chocolatier. По его словам, новый проект сохранит некоторые знакомые элементы, но сделает гораздо больший акцент на приключениях, сражениях и развитии персонажа.

В интервью GQ Барон объяснил, что Haunted Chocolatier по-прежнему можно назвать игрой о жизни в небольшом городе, однако по жанру она будет ближе к экшен-RPG. Игрокам предстоит исследовать мир, искать снаряжение, становиться сильнее, сражаться с монстрами и побеждать боссов. Разработчик также отметил, что ориентируется на тех поклонников Stardew Valley, которым особенно нравились походы в шахты и боевая составляющая игры.

При этом Барон продолжает уделять огромное внимание деталям. Ранее он рассказывал, что стремится довести до совершенства практически каждый элемент Haunted Chocolatier. Например, даже создание книги рецептов шоколада требует множества доработок: интерфейс должен быть понятным, удобным и привлекательным, а игрокам необходимо находить нужную информацию с минимальным количеством действий. Разработчик хочет не просто обеспечить комфорт, но и сделать взаимодействие с игровыми системами приятным само по себе.

Именно стремление к качеству объясняет, почему Барон не спешит показывать игру публике. По его словам, демонстрация незавершённых элементов напоминает подачу недопечённого хлеба. Кроме того, многие механики ещё могут измениться до релиза, поэтому ранние показы способны сформировать у игроков ожидания, которым итоговая версия не будет соответствовать. Разработчик подчёркивает, что ему не нужно активно рекламировать игру на данном этапе, и предпочитает выпускать материалы тогда, когда будет готов показать полноценный результат.

Haunted Chocolatier анонсировали ещё в 2021 году, но у игры до сих пор нет даты выхода. Одной из причин медленного продвижения остаётся работа Барона над Stardew Valley. Впрочем, после расширения команды он смог перераспределить обязанности: сейчас сотрудники занимаются обновлением 1.7 для Stardew Valley, а сам разработчик сосредоточился преимущественно на новой игре. При этом позднее он планирует активнее подключиться к работе над обновлением, поскольку привык лично проверять и корректировать практически каждый аспект своих проектов.

Барон признаёт, что переключаться между двумя играми непросто: ему легче полностью погрузиться в один проект, чем регулярно менять направление работы. Тем не менее новый подход уже позволяет уделять Haunted Chocolatier больше времени. Пока неизвестно, когда игра выйдет и когда появятся новые подробности, но уже сейчас понятно, что поклонников Stardew Valley ждёт не просто ещё одна фермерская игра, а приключение с более выраженным акцентом на исследовании мира и динамичных сражениях.