Мир Haunted Chocolatier будет больше, чем в Stardew Valley - Эрик Барон расширяет границы

Создатель Stardew Valley Эрик Барон (он же ConcernedApe) поделился неожиданной, но обнадёживающей новостью: мир его новой игры Haunted Chocolatier окажется больше, чем в Stardew Valley. Об этом разработчик рассказал в соцсетях, подтвердив, что работа над проектом наконец-то пошла в активную фазу.

Напомним, анонс игры состоялся ещё в 2021 году, но работа над ней приостанавливалась — Барон продолжал выпускать обновления для Stardew Valley, стремясь сделать её идеальной для 41 миллиона игроков.

Haunted Chocolatier предложит открыть собственную шоколадную лавку, собирать ресурсы, готовить сладости и вести общение с жителями нового города. В отличие от Stardew Valley, здесь будет больше внимания к боям и RPG-составляющей, но дух уютного симулятора сохранится.

Пока остаётся только ждать — но кажется, это ожидание того стоит.