Создатель Stardew Valley боится разочаровать миллионы фанатов своей новой игрой Haunted Chocolatier

Пока весь игровой мир находится в ожидании, создатель Stardew Valley Эрик Бароне (Eric Barone) признался в серьезном давлении. Он изо всех сил пытается сделать так, чтобы его следующий проект Haunted Chocolatier полностью оправдал ожидания аудитории.

В подробном интервью журналу GQ Бароне рассказал об отличиях в творческом процессе на этот раз. По его словам, адаптация к новым условиям дается ему очень тяжело. Во время создания Stardew Valley у него было всё время мира. Но теперь огромная база фанатов с нетерпением ждет релиза Haunted Chocolatier.

Я действительно борюсь с этим, — рассказывает Бароне. — Я очень хочу вернуть то самое ощущение, которое было у меня во время работы над Stardew Valley. В те времена у меня не было аудитории, не было никакого прецедента. А сейчас за мной следят абсолютно все. Если я сделаю что-то не так, это может разочаровать миллионы людей.

Вспоминая начало своего пути, Бароне назвал Stardew Valley «глупым маленьким проектом». Он запустил его исключительно ради улучшения навыков программирования в период, когда «просто не мог найти работу». Сегодня же игра превратилась в настоящий мировой феномен.

Мне до сих пор трудно осознать, какое огромное количество людей сыграло в неё и какое влияние она оказала на их жизни. Это вообще не входило в мои первоначальные планы, — делится разработчик.

С момента официального анонса Haunted Chocolatier прошло уже пять лет. Несмотря на внешнее давление, проект медленно обретает форму в том темпе, который автор устанавливает для себя сам. К счастью, игра продвигается в правильном направлении. В другой части интервью Бароне описал новинку как идеальный проект для фанатов Stardew Valley, которые в оригинале больше всего любили проводить время в шахтах. Это звучит многообещающе и явно стоит долгого ожидания.