ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Haunted Chocolatier TBA
6.9 40 оценок

Создатель Stardew Valley боится разочаровать миллионы фанатов своей новой игрой Haunted Chocolatier

Noble Gideon Noble Gideon

Пока весь игровой мир находится в ожидании, создатель Stardew Valley Эрик Бароне (Eric Barone) признался в серьезном давлении. Он изо всех сил пытается сделать так, чтобы его следующий проект Haunted Chocolatier полностью оправдал ожидания аудитории.

В подробном интервью журналу GQ Бароне рассказал об отличиях в творческом процессе на этот раз. По его словам, адаптация к новым условиям дается ему очень тяжело. Во время создания Stardew Valley у него было всё время мира. Но теперь огромная база фанатов с нетерпением ждет релиза Haunted Chocolatier.

Я действительно борюсь с этим, — рассказывает Бароне. — Я очень хочу вернуть то самое ощущение, которое было у меня во время работы над Stardew Valley. В те времена у меня не было аудитории, не было никакого прецедента. А сейчас за мной следят абсолютно все. Если я сделаю что-то не так, это может разочаровать миллионы людей.

Вспоминая начало своего пути, Бароне назвал Stardew Valley «глупым маленьким проектом». Он запустил его исключительно ради улучшения навыков программирования в период, когда «просто не мог найти работу». Сегодня же игра превратилась в настоящий мировой феномен.

Мне до сих пор трудно осознать, какое огромное количество людей сыграло в неё и какое влияние она оказала на их жизни. Это вообще не входило в мои первоначальные планы, — делится разработчик.

С момента официального анонса Haunted Chocolatier прошло уже пять лет. Несмотря на внешнее давление, проект медленно обретает форму в том темпе, который автор устанавливает для себя сам. К счастью, игра продвигается в правильном направлении. В другой части интервью Бароне описал новинку как идеальный проект для фанатов Stardew Valley, которые в оригинале больше всего любили проводить время в шахтах. Это звучит многообещающе и явно стоит долгого ожидания.

Индустрия 4
1
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Destroited

сидит целыми днями и боится и нихрена больше не делает

2