Создатель Stardew Valley подтвердил, что всё ещё работает над Haunted Chocolatier, но не спешит делиться деталями

Эрик Барон, известный под ником ConcernedApe и создатель Stardew Valley, снова подтвердил, что разработка его следующей игры Haunted Chocolatier продолжается. В новом обновлении на официальном сайте проекта он коротко обозначил текущее состояние работы: «Да, я всё ещё работаю над игрой».

Разработчик признаёт, что проект движется медленно, но подчёркивает осознанный подход к каждой детали. По его словам, он старается довести до идеала каждую систему, чтобы она была «плавной, понятной, интуитивной и приятной». При этом сам проект он называет большим и сложным, над которым постоянно приходится дорабатывать множество элементов.

Барон также объяснил, почему не спешит публиковать новые скриншоты или подробно рассказывать о механиках. Он сравнил ранние показы игры с «полуготовым хлебом», отметив, что предпочитает показывать только полностью завершённый продукт, чтобы не создавать у игроков ложных ожиданий.

Отдельно он подчеркнул, что не испытывает давления со стороны маркетинга и может позволить себе работать в собственном темпе. По его словам, это даёт ему возможность сосредоточиться на качестве, а не на сроках или регулярных анонсах.