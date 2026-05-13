Создатель Stardew Valley признался, что разработка Haunted Chocolatier оказалась намного сложнее

Автор Stardew Valley Эрик Барон, известный под псевдонимом ConcernedApe, рассказал, что сейчас уделяет большую часть времени разработке Haunted Chocolatier, однако создание новой игры даётся ему значительно тяжелее, чем работа над его знаменитым фермерским симулятором.

По словам разработчика, пять дней в неделю он посвящает Haunted Chocolatier, а ещё два — поддержке Stardew Valley. Барон признался, что постоянно переключаться между двумя проектами непросто, но пока другого выхода у него нет.

Главной причиной сложностей он называет изменившуюся жизнь после успеха Stardew Valley. Во времена создания первой игры он работал практически в полной изоляции и мог сосредоточиться исключительно на разработке. Теперь же ему приходится отвлекаться на деловые вопросы, сообщения фанатов и постоянное внимание со стороны сообщества.

Барон отметил, что иногда ему хочется «просто исчезнуть, уехать в домик и спокойно работать без отвлекающих факторов». По его словам, именно потеря той творческой свободы и уединения делает разработку Haunted Chocolatier более тяжёлой и медленной.

Разработчик также с теплотой вспомнил ранние обновления Stardew Valley, когда проект ещё оставался полностью одиночной работой без множества платформ, локализаций и организационных сложностей. Тогда, по его словам, новые идеи можно было быстро реализовать без лишних согласований и технических ограничений.