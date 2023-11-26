Паранормальный симулятор ремонта Haunted House Renovator получил новый тизер с кадрами игрового процесса

Вы являетесь экспертом по ремонту и продаже домов с необычными жильцами. Вам необходимо превратить старые и заброшенные здания в уютные и привлекательные для покупателей. Но это не так просто, как кажется. Ведь в каждом доме вас ждут не только обычные проблемы, такие как грязь, поломки, плесень и вредители, но и сверхъестественные явления, такие как призраки, монстры, проклятия и тайные комнаты. Вы должны быть готовы к любым сюрпризам и использовать свои знания, инструменты и хитрость, чтобы справиться с ними.

В этом симуляторе вы можете выбирать разные способы решения проблем: либо бороться с паранормальными существами, либо скрывать их от глаз потенциальных покупателей. В вашем распоряжении различные предметы, такие как пылесос, святая вода, молоток или кисть, чтобы очистить, починить или украсить дом.

Ваша цель — продать дом по выгодной цене и не потерять свой рассудок во время выполнения работы.