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Haunted House Renovator TBA
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Паранормальный симулятор ремонта Haunted House Renovator получил новый тизер с кадрами игрового процесса

monk70
Новости

Разработчики Image Power на выпустили совершенно новый тизер игрового процесса паранормального симулятора ремонта Haunted House Renovator. Благодаря ему вы сможете подольше рассмотреть многие ключевые механики, такие как телекинез, ремонт мебели и пола, укладка обоев, чистка мебели и многое другое.

Haunted House Renovator отправит вас на путь реставратора, охотящегося за привидениями. Ваша задача – привести дома с привидениями в пригодное для использования состояние. Это непростая задача: поклеить новые обои будет недостаточно, чтобы убедить ваших клиентов в том, что дом безопасен. Вам также нужно разобраться со всем, что его преследует.

Принимайте запросы от владельцев домов с привидениями со всего мира. Разведайте заброшенные особняки и ищите признаки паранормальной активности. Убедитесь, что вы готовы к работе, подготовив набор инструментов, которые помогут вам в работе.

Прогоните призраков любыми возможными способами. Иногда ваша работа будет такой же простой, как напугать существо святой водой, а иногда вам нужно будет нарисовать сложные магические круги и выполнить темные ритуалы. А если ничего не помогает, вы всегда можете поискать альтернативный способ решения вашей проблемы — например, спрятать дверь в подвал с привидениями за тяжелой мебелью. Будем надеяться, что никто никогда не попытается его сдвинуть.

Внешний вид важен, особенно когда вы пытаетесь убедить своих клиентов в том, что дом безопасен. Поменяйте обои, покрасьте стены и замените мебель. Найдите страсть к внутреннему декорированию и делайте все возможное, чтобы дом не выглядел населенным привидениями, даже если это так.

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