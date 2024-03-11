Представлен новый трейлер Haunted House Renovator

Если вы любите позалипать в "симуляторы уборщика", но иногда душа тянется к чему-нибудь более жуткому — обратите внимание на занимательный вариант "работы с совмещением".
Разработчики из Image Power представили трейлер игры Haunted House Renovator, где вам предстоит не только прибраться в запущенном доме, но и наладить контакт с местными призраками. Получается, нас ждет нечто на стыке House Flipper и Phasmophobia.
Вступай в ряды паранормальных реставраторов! Тебе предстоит изгонять призраков и возвращать древним особнякам, где они обитают, былой лоск. Исследуй жуткие локации, веди журнал паранормальных явлений, решай загадки, ищи спрятанные объекты, очищай и реставрируй интерьер. Предложи свой уникальный дизайн и заработай на нем!
Сбор средств на доработку и издание игры ведется на платформе Kickstarter — на данный момент удалось собрать чуть больше половины необходимой суммы. А это значит, что поддержать оригинальное начинание рублём можете и вы.