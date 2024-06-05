Следствие ведут щенки: представлен дебютный трейлер "уютного кооперативного хоррора" Haunted Paws

Компания Lazy Flock анонсировала «уютную кооперативную хоррор-игру» Haunted Paws, в которой игроки возьмут на себя роль двух щенков, пытающихся спасти своего друга-человека в особняке с привидениями. Игра будет доступна для ПК через Steam. Дата выхода не была объявлена.

Игровой процесс представляет собой смесь милых и жутковатых моментов, наполненных увлекательными загадками. Объединитесь с партнером по кооперативу и отправляйтесь в жуткое и одновременно душевное приключение, наполненное эмоциональными событиями. Погрузитесь в это жуткое, но уютное путешествие вместе!

Вы будете играть за щенков и сможете копать, нюхать, лаять и делать другие важные для щенков вещи! Выберите свою любимую породу собак и окунитесь в мир щенков!