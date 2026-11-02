Хоррор Haunting Ground с PlayStation 2 получил нативный порт для ПК с поддержкой 4K и 60 кадров в секунду

Энтузиаст под ником N900x4 представил крупное обновление своего проекта Haunting Ground Recomp, превращающего культовый психологический хоррор Haunting Ground с консоли PlayStation 2 в полноценную нативную игру для Windows и Linux. В отличие от стандартной эмуляции через PCSX2, данный метод базируется на статической рекомпиляции. Оригинальный машинный код с диска переводится на язык программирования C и компилируется непосредственно под архитектуру персонального компьютера, а функции графического и звукового процессоров берет на себя специально написанная прослойка совместимости.

В сборке полностью отсутствует защищенный авторским правом код компаний Capcom или Sony, а также системные файлы BIOS. Для запуска проекта необходим собственный образ диска североамериканской версии Haunting Ground для PlayStation 2 под кодом SLUS-21075. Встроенный установщик автоматически считывает ресурсы, проводит локальную компиляцию примерно за 1-2 минуты и создает рабочий исполняемый файл. Дистрибутив также включает предварительно обработанный набор текстур высокого разрешения, созданный при помощи нейросетевых моделей 4xHDcube3 и 4x-PBRify_UpscalerV4 с компрессией BC7.

Порт функционирует на базе графического API Vulkan, позволяя масштабировать оригинальное изображение вплоть до разрешения 4K и выше, а также поддерживает частоту 60 кадров в секунду за счет интерполяции кадров. При отсутствии подходящей видеокарты предусмотрен точный программный рендерер. Управление оптимизировано как для клавиатуры с возможностью полной перенастройки клавиш, так и для геймпадов DualSense, DualShock 4 и Xbox с сохранением виброотклика и динамической подсветки.

В обновлении 0.2 разработчик устранил проблемы с нестабильной производительностью и добавил полноценный широкоформатный режим. Теперь при выборе соотношения сторон вплоть до 21:9 поле зрения камеры расширяется по бокам без растягивания картинки и искажения геометрии, тогда как интерфейс и видеоролики сохраняют классический формат 4:3. Для видеокарт среднего и начального уровня добавлена интеграция технологии масштабирования AMD FSR 1, позволяющая получать четкое изображение на мониторах высокого разрешения при меньшей базовой нагрузке.

Значительные изменения затронули графический конвейер проекта. Модификация шейдеров и оптимизация работы с видеопамятью снизили потребление ресурсов видеокарты примерно на 30 процентов на максимальных настройках рендеринга, а также ликвидировали просадки частоты кадров при появлении великана по имени Debilitas. Дополнительно проект получил перерисованные шрифты высокого разрешения, динамическое отображение клавиш клавиатуры в интерфейсе и механизм переключения на программный рендерер в случае сбоя видеодрайвера.

На текущий момент проект находится в фазе открытого тестирования и поддерживает исключительно североамериканскую версию игры. Европейские и японские релизы хоррора, выходившие в том числе под названием Demento, пока не поддерживаются из-за различий в структуре исполняемого кода.