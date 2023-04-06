Хвалебный трейлер Have a Nice Death ©

Have a Nice Death, несомненно, имела успех у критиков, судя по признаниям международной прессы, упомянутым в хвалебном трейлере игры, разработанной Magic Design Studios.

Доступная на ПК и Nintendo Switch с 22 марта Have a Nice Death после периода раннего доступа, что позволило авторам усовершенствовать и улучшить опыт на основе отзывов пользователей, что, по-видимому, помогло.

В игре мы управляем самим Смертью, изображенным как генеральный директор компании, занимающейся сбором душ и, следовательно, на некоторое время отстраненной от действий в полевых условиях.