В Epic Games Store началась бесплатная раздача песочницы Havendock и шутера с видом сверху Hyper Echelon

В Epic Games Store стартовала новая раздача, предлагающая игрокам бесплатно пополнить библиотеку двумя проектами, которые кардинально отличаются друг от друга по жанру и настроению. На этот раз пользователей ждут уютный градостроительный симулятор и динамичный сай-фай шутер. У обеих игр "очень положительный" рейтинг в Steam. Обе игры доступны в России.

Первым подарком стала песочница Havendock. Это расслабляющая игра, в которой игрокам предстоит построить процветающий городок прямо в открытом океане. Проект предлагает заниматься фермерством, собирать ресурсы, разводить животных, проводить исследования и заботиться о потерпевших кораблекрушение, которые находят убежище в вашей гавани. По мере развития дел рутинные задачи можно будет делегировать машинам.

Второй бесплатной игрой стал шутер с видом сверху Hyper Echelon. Это классическая стрелялка в научно-фантастическом антураже. Игроку предстоит управлять истребителем, постепенно улучшая его, и противостоять армадам инопланетной расы Экзодон, стремящейся захватить галактику. Проект предлагает четыре уровня сложности, а также поддерживает кооперативный режим, хотя по духу это типичный представитель жанра "один против всех".

Забрать игры можно до 2 апреля, после чего их сменит Clone Drone in the Danger Zone.