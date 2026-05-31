Авторы Hawthorn пока не готовы назвать дату выхода игры

Студия NEARstudios поделилась новыми подробностями о разработке Hawthorn — необычной песочницы с элементами RPG, над которой работают бывшие сотрудники Bethesda, BioWare и Naughty Dog.

Сооснователь студии Хизер Серлан рассказала, что команда пока не готова объявить дату выхода игры в раннем доступе. По ее словам, сроки продолжают меняться, поскольку разработчики стремятся привлечь дополнительное финансирование и использовать его для расширения возможностей проекта.

«Чем больше времени у нас есть, тем лучше мы можем подготовить игру к запуску в раннем доступе», — отметила Серлан.

Разработчик объяснила, что студия продолжает получать поддержку через Kickstarter, а также от небольших частных инвесторов. Эти средства позволяют команде постепенно дорабатывать игру и добавлять новый контент, поэтому авторы предпочитают не торопиться с релизом.

Серлан подчеркнула, что решение о сроках запуска будет зависеть от дальнейшего финансирования и выбранной стратегии развития проекта. При этом она пообещала, что сообщество узнает о дате выхода сразу после того, как студия будет готова ее назвать.

Hawthorn представляет собой кооперативную RPG-песочницу, в которой игроки смогут строить собственные поселения, взаимодействовать с проработанными NPC и исследовать живой фэнтезийный мир как в одиночку, так и вместе с друзьями. Игра была показана в рамках майской презентации Insider Gaming Showcase 2026 и уже привлекла внимание поклонников уютных симуляторов и ролевых игр.