Бывшие разработчики из Bethesda и BioWare выпустили демонстрационную версию ролевой песочницы Hawthorn

Независимая студия NEARstudios, созданная выходцами из компаний Bethesda, BioWare и Naughty Dog, выпустила в цифровом магазине Steam раннюю демонстрационную версию своей дебютной игры Hawthorn. Данный прототип призван познакомить игроков с ключевыми механиками строительства деревни и собрать первые отзывы для улучшения проекта.

Hawthorn представляет собой ролевую песочницу, в которой игрокам предстоит управлять антропоморфными лесными животными и сказочными существами. Игровой процесс сочетает элементы симулятора жизни, фермерства, исследования открытого мира и совместного строительства. Игроки могут развивать собственное поселение в заброшенной долине Windermere Valley, привлекать уникальных неигровых персонажей, заниматься сельским хозяйством, рыбалкой и обустройством жилищ.

За создание проекта отвечает независимая студия NEARstudios, основанная в 2022 году. В команду входят опытные специалисты, ранее работавшие над крупными играми в стенах Bethesda, BioWare и Naughty Dog. Разработка ведется на средства сообщества, привлеченные в рамках успешной краудфандинговой кампании на площадке Kickstarter, где игра собрала более 400 000 долларов летом 2025 года. На текущий момент число добавлений игры в список желаемого в Steam превысило 400 000 пользователей.

Выпущенная демонстрационная версия под названием Hawthorn Proof-of-Concept Demo стала доступна широкой публике 5 июня 2026 года. По словам разработчиков, этот прототип создавался на ранних этапах производства для презентации общего видения проекта потенциальным партнерам. Демоверсия фокусируется главным образом на строительстве деревни и воссоздании атмосферы будущей игры. Разработчики подчеркивают, что с момента сборки этой версии в проект уже добавили множество новых функций, а визуальная составляющая прототипа не отражает финальное качество продукта.

В полной версии игры пользователи смогут проходить кампанию в одиночку или в кооперативном режиме по сети. Игровой мир будет динамически меняться под влиянием 4 времен года, каждое из которых принесет свои погодные условия и геймплейные испытания. Также заявлена глубокая система взаимоотношений с жителями деревни, у каждого из которых будут индивидуальные показатели счастья, морали и привязанности к игроку. Конфликты с местными вредителями и лесными трикстерами можно будет решать как мирным путем, так и с помощью боевой системы.

Команда NEARstudios планирует использовать полученные во время тестирования отзывы для улучшения игровых систем и исправления ошибок. В планах разработчиков значится запуск игры в раннем доступе, что позволит постепенно расширять контент на основе пожеланий сообщества. Точная дата выхода полной версии Hawthorn на данный момент не объявлена.