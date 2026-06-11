Бывшие разработчики из Bethesda и BioWare выпустили демонстрационную версию ролевой песочницы Hawthorn

Независимая студия NEARstudios, созданная выходцами из компаний Bethesda, BioWare и Naughty Dog, выпустила в цифровом магазине Steam раннюю демонстрационную версию своей дебютной игры Hawthorn. Данный прототип призван познакомить игроков с ключевыми механиками строительства деревни и собрать первые отзывы для улучшения проекта.
Hawthorn представляет собой ролевую песочницу, в которой игрокам предстоит управлять антропоморфными лесными животными и сказочными существами. Игровой процесс сочетает элементы симулятора жизни, фермерства, исследования открытого мира и совместного строительства. Игроки могут развивать собственное поселение в заброшенной долине Windermere Valley, привлекать уникальных неигровых персонажей, заниматься сельским хозяйством, рыбалкой и обустройством жилищ.
За создание проекта отвечает независимая студия NEARstudios, основанная в 2022 году. В команду входят опытные специалисты, ранее работавшие над крупными играми в стенах Bethesda, BioWare и Naughty Dog. Разработка ведется на средства сообщества, привлеченные в рамках успешной краудфандинговой кампании на площадке Kickstarter, где игра собрала более 400 000 долларов летом 2025 года. На текущий момент число добавлений игры в список желаемого в Steam превысило 400 000 пользователей.
Выпущенная демонстрационная версия под названием Hawthorn Proof-of-Concept Demo стала доступна широкой публике 5 июня 2026 года. По словам разработчиков, этот прототип создавался на ранних этапах производства для презентации общего видения проекта потенциальным партнерам. Демоверсия фокусируется главным образом на строительстве деревни и воссоздании атмосферы будущей игры. Разработчики подчеркивают, что с момента сборки этой версии в проект уже добавили множество новых функций, а визуальная составляющая прототипа не отражает финальное качество продукта.
В полной версии игры пользователи смогут проходить кампанию в одиночку или в кооперативном режиме по сети. Игровой мир будет динамически меняться под влиянием 4 времен года, каждое из которых принесет свои погодные условия и геймплейные испытания. Также заявлена глубокая система взаимоотношений с жителями деревни, у каждого из которых будут индивидуальные показатели счастья, морали и привязанности к игроку. Конфликты с местными вредителями и лесными трикстерами можно будет решать как мирным путем, так и с помощью боевой системы.
Команда NEARstudios планирует использовать полученные во время тестирования отзывы для улучшения игровых систем и исправления ошибок. В планах разработчиков значится запуск игры в раннем доступе, что позволит постепенно расширять контент на основе пожеланий сообщества. Точная дата выхода полной версии Hawthorn на данный момент не объявлена.
Снова дегенераты пихают слово РПГ везде попало. ЧТО ТАМ РПГ