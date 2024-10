Бывшие разработчики Skyrim и Mass Effect создают сказочную ролевую игру на выживание Hawthorn, вдохновленную Redwall

Hawthorn — это игра от совершенно нового независимого разработчика NEARstudios, который может похвастаться впечатляющими талантами, включая ветеранов Mass Effect и The Last of Us, а также ведущего дизайнера Skyrim Брюса Несмита.

Возможно, нас не должна удивлять новая должность Несмита в студии. В конце концов, Hawthorn действительно выглядит как очаровательное сочетание Skyrim и игр-симуляторов деревни, таких как Animal Crossing и Stardew Valley.

Когда-то давно лесные существа построили торговый пост в забытой долине Уиндермир, но теперь это пристанище вредителей, волшебных огней и таинственных слухов о том, почему эта деревня была заброшена. Для вас, однако, это надежда на новую жизнь. Нанимайте жителей деревни и создавайте сообщество. Защищайтесь от стихий и лесных обманщиков. Процветайте и празднуйте традиции сезонов. Восстановление будет нелегким, но вы и ваши новые друзья готовы к испытаниям.

После релиза вы сможете испытать Hawthorn в одиночной и кооперативной игре. В настоящее время у игры нет даты выхода, но вы можете добавить ее в свой список желаний в Steam.