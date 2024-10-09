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Hawthorn 2026 г.
Ролевая, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
1 1 оценка

Бывшие разработчики Skyrim и Mass Effect создают сказочную ролевую игру на выживание Hawthorn, вдохновленную Redwall

monk70
Новости

Hawthorn — это игра от совершенно нового независимого разработчика NEARstudios, который может похвастаться впечатляющими талантами, включая ветеранов Mass Effect и The Last of Us, а также ведущего дизайнера Skyrim Брюса Несмита.

Возможно, нас не должна удивлять новая должность Несмита в студии. В конце концов, Hawthorn действительно выглядит как очаровательное сочетание Skyrim и игр-симуляторов деревни, таких как Animal Crossing и Stardew Valley.

Когда-то давно лесные существа построили торговый пост в забытой долине Уиндермир, но теперь это пристанище вредителей, волшебных огней и таинственных слухов о том, почему эта деревня была заброшена. Для вас, однако, это надежда на новую жизнь. Нанимайте жителей деревни и создавайте сообщество. Защищайтесь от стихий и лесных обманщиков. Процветайте и празднуйте традиции сезонов. Восстановление будет нелегким, но вы и ваши новые друзья готовы к испытаниям.

После релиза вы сможете испытать Hawthorn в одиночной и кооперативной игре. В настоящее время у игры нет даты выхода, но вы можете добавить ее в свой список желаний в Steam.

0
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Universe of Knowledge

А могли бы создать Масс эффект + Скайрим под другим названием, но видно очередной мусор в виде выживания, легче сделать

3
Darth Savitar

Exodus походу будет тем самым новым mass effect. Осталось только дождаться

0
Alex40001

ну как бы выживачь уже чтото хорошо что не шутер линейный хотя и там годное может быть

0
Alex40001 Darth Savitar

и верить...

0
WittyOrvilleton

И хорошо, что не стали создавать. Судя по ролику, с бюджетом у них явно беда. А такие игры как скайрим и массыч требуют немалых вложений.

0
Tommy.

бывшие разработчики только и могут клепать выживачи или сервисы

2
Сережаа

И не надоедают же им эти игры, про сруби дерево построй халабуду...

1
Алекс Рейлор

Ни вижу в видео ни следа ни Масс Эффекта,ни Скайрима.На*балово.

1
H-DS

Квадроберы Онлайн...

а так, красиво выглядит, но и так же не очень заманчиво как Nightingale, тоже от бывших сотрудников бывших классных студий

0
ka27

Redwall

0