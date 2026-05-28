Новый трейлер Hawthorn показал масштабный мир и уникальные события песочницы

На выставке Insider Gaming Showcase был представлен свежий геймплейный трейлер Hawthorn — амбициозного Sandbox RPG от команды разработчиков, ранее работавших в Bethesda, BioWare и Naughty Dog. Игра предлагает игрокам создавать свои деревни в долине Виндермер, взаимодействовать с NPC с уникальными личностями и погружаться в кооперативный или сольный опыт.

Трейлер демонстрирует размах игрового мира и случайные события, которые будут происходить в каждой сессии. Игроки смогут полностью кастомизировать своих персонажей, выбирая из множества видов и предысторий, а также управлять жизнью деревни: выращивать урожай, заниматься ремёслами и поддерживать поселение. NPC могут брать на себя часть рутинных задач, но игроки сохраняют полную свободу действий и могут влиять на ход событий.

Отдельным нововведением станут три эксклюзивных персонажа, вдохновлённые реально существующими видами, находящимися под угрозой исчезновения. Часть средств от их бронирования будет направлена на охрану природы и защиту исчезающих животных.

Hawthorn создаётся студией NEARstudios как первый независимый проект команды, ранее работавшей над такими играми, как The Last of Us, Starfield и Dragon Age. Пока точная дата релиза не объявлена, но разработчики обещают полностью погрузить игроков в уникальный мир, где каждый выбор имеет значение.