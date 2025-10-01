ЧАТ ИГРЫ
Hazard Levels 2026 г.
Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
4 3 оценки

Hazard Levels - новый кооперативный шутер от авторов Sker Ritual выйдет в 2026 году

butcher69 butcher69

Wales Interactive, известная по хоррору Sker Ritual, анонсировала свой следующий проект — кооперативный шутер от первого лица Hazard Levels. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam) в 2026 году.

По словам разработчиков, Hazard Levels предложит игрокам погружение в загадочный мир, где чем глубже вы проникаете в аномальные разломы, тем более странные и опасные испытания ждут впереди. Главная цель проста — выбраться живым и выполнить последний приказ.

Создатели приглашают игроков присоединиться к официальному Discord-сообществу Hazard Levels, где можно будет следить за свежими новостями, делиться идеями с командой и получить шанс попасть в закрытую бету. Wales Interactive обещает, что проект станет новым шагом в их развитии и предложит уникальный кооперативный опыт.

