Hazard Levels выйдет из раннего доступа в ноябре - кооперативный хоррор отправит игроков в опасные разломы

Wales Interactive объявила дату полноценного релиза Hazard Levels — кооперативного шутера на выживание, который покинет ранний доступ 12 ноября. В этот день игра станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. В раннем доступе Steam проект находится с 30 апреля.

В Hazard Levels от одного до четырёх игроков отправляются в нестабильные измерения, чтобы собирать необычные ингредиенты для секретной пивоварни, расположенной под британским пабом. Главная задача экспедиции — не только добыть как можно больше ценных ресурсов, но и успеть вернуться до закрытия заведения.

Разработчики делают ставку на процедурную генерацию: каждое посещение разлома формирует новые биомы, планировки, опасности и наборы угроз. При этом у игроков нет привычного огнестрельного оружия, поэтому выживание строится на изучении поведения существ, поиске их слабостей и грамотном взаимодействии всей команды. Дополняет кооператив голосовой чат по близости.

Для сбора ресурсов используется «Гравитационная перчатка», позволяющая захватывать, переносить и бросать сразу несколько предметов. Игроки также смогут сканировать пространственные аномалии и открывать нестабильные порталы с помощью специального устройства.

Между вылазками команда возвращается в The Fox Hole Arms — британский паб, скрывающий секретный исследовательский комплекс. Здесь можно менять экипировку, изучать данные о заданиях и экспериментировать с напитками из добытых ингредиентов. Последние способны давать полезные способности, но некоторые из них приводят к совершенно непредсказуемым последствиям.

Могу также подготовить изображение для новости — например, атмосферный баннер Hazard Levels в стиле хоррор-кооператива.