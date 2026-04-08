Хоррор в пабе: Hazard Levels выходит в ранний доступ уже 30 апреля

Студия Wales Interactive объявила дату запуска кооперативного шутера Hazard Levels — игра выйдет в раннем доступе на ПК через Steam уже 30 апреля. Полноценный релиз на PlayStation 5, Xbox Series и ПК ожидается в четвёртом квартале 2026 года.

Hazard Levels предлагает необычную смесь хоррора и кооперативного выживания для 1–4 игроков. Геймеры отправятся в нестабильные разломы, где им предстоит собирать странные ингредиенты и спасаться от потусторонних существ. При этом игра делает ставку на взаимодействие: голосовой чат по близости и командная координация становятся ключом к выживанию.

Каждое прохождение будет уникальным благодаря процедурной генерации — меняются биомы, угрозы и структура уровней. Важную роль играет устройство Gravity Gauntlet, позволяющее управлять предметами с помощью физики.

Базой игроков станет британский паб The Fox Hole Arms, скрывающий научный центр. Здесь можно подготовиться к вылазкам, создавать напитки с эффектами и планировать следующие экспедиции.