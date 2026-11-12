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Hazard Levels 12.11.2026
Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
4.7 13 оценок

Кооперативный хоррор Hazard Levels вышел из раннего доступа

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Студия Wales Interactive выпустила полную версию Hazard Levels — кооперативного survival horror, в котором игрокам предстоит исследовать нестабильные измерения, сражаться с потусторонними существами и собирать необычные ингредиенты для секретной пивоварни под британским пабом The Fox Hole Arms. Игра рассчитана на компанию до четырёх человек, но отправиться в опасные вылазки можно и в одиночку.

Каждая экспедиция проходит в процедурно генерируемых разломах с меняющимися биомами, ловушками и противниками. Для поиска аномалий используется специальный сканер, а гравитационная перчатка позволяет поднимать, переносить и бросать предметы. Команде нужно добыть как можно больше ресурсов и успеть вернуться в паб до закрытия заведения.

Собранные ингредиенты становятся основой для экспериментальных напитков в тайной пивоварне. Игроки могут открывать рецепты, выполнять заказы и создавать коктейли с различными эффектами: одни дают полезные способности, другие способны превратить вылазку в настоящий хаос. Полная версия также получила новое снаряжение, косметические предметы и задания.

Hazard Levels вышла 12 ноября 2026 года на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. До полноценного релиза игра находилась в раннем доступе на ПК с апреля. Бесплатная демоверсия также доступна на всех трёх платформах.

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