Slitherine анонсировала Headquarters: Cold War - пошаговую стратегию во времена Холодной войны

Slitherine анонсировала Headquarters: Cold War, новую пошаговую стратегию для ПК, действие которой разворачивается в условиях гипотетического конфликта между НАТО и СССР в 1984 году. Игра предлагает игрокам возглавить обе стороны в двух основных кампаниях, каждая из которых состоит из 10 миссий, а также в серии карт для повторного прохождения.

Система боя сочетает философию «легко научиться, трудно освоить» с глубокой тактической проработкой. Подразделения обладают детализированными броневыми щитами спереди, сзади, сбоку и сверху, а рельеф, укрытия, разрушенные здания и транспорт создают уникальные возможности для маневра. Высота над уровнем моря и окружающая среда добавляют непредсказуемость в каждое столкновение.

Игроки могут управлять транспортными и ударными вертолетами, использовать авиаудары, РСЗО, снабжение и даже тактическое ядерное оружие. Система навыков офицеров позволяет настраивать стратегии под стиль игрока. Headquarters: Cold War также предлагает ближний бой, допросы на поле боя, маскировку и другие тактические возможности.

Между сражениями игроки модернизируют и настраивают юнитов, назначают героев с уникальными навыками и перестраивают армию. Каждую единицу важно защищать, так как потеря техники влияет на мобильность и огневую мощь. Игра включает редактор карт, позволяющий создавать собственные сценарии для одиночной и многопользовательской игры.

Проект поддерживает одиночные кампании и сражения против ИИ, а также онлайн-бои до 4 игроков с кооперативом 2v2 и асинхронным режимом через CombatHQ от Slitherine. Официальная дата выхода пока не объявлена, но уже ясно, что игра предложит глубину и реализм, достойные поклонников стратегий холодной войны.