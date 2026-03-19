Состоялся релиз пошаговой стратегии Headquarters: Cold War о конфликте 1984 года

Издательство Slitherine Ltd. и студия разработчиков Starni Games выпустили в продажу новую тактическую игру Headquarters: Cold War. События разворачиваются в 1984 году вокруг гипотетического конфликта между силами НАТО и СССР. Игрокам предстоит взять на себя командование армиями 2 сторон в 2 масштабных сюжетных кампаниях. Каждая кампания включает в себя 10 миссий, что в сумме дает 20 уникальных операций на разнообразных картах.

Боевая система проекта предлагает высокую степень реализма. У каждого юнита есть детальная схема бронирования с 4 направлений, а потеря 1 члена экипажа напрямую влияет на эффективность техники. Например, гибель наводчика снижает огневую мощь, а потеря водителя ухудшает мобильность. Важным нововведением для серии стало появление вертолетов. Игроки могут использовать как многоцелевые, так и боевые машины для переброски пехоты и нанесения ударов с воздуха. Вертикальный геймплей дополняется разрушаемым окружением и возможностью использовать обломки уничтоженного транспорта в качестве укрытий.

Помимо режима для 1 игрока, в Headquarters: Cold War присутствует сетевая игра с поддержкой до 4 человек, включая кооперативные сражения в формате 2 на 2. Для любителей создавать свои сценарии разработчики добавили встроенный редактор карт. В арсенале командиров находятся 58 детализированных моделей техники, а также новые навыки штаба, среди которых Авиаудар, Пополнение запасов и Тактическое ядерное оружие.

Проект уже доступен для покупки на площадке Steam по цене 1100 рублей. Для запуска потребуется компьютер с процессором уровня Intel Core i5 4460, 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой GTX 950 с 2 ГБ видеопамяти. В игре присутствует перевод текста на русский язык.