Hear My Cult показали в деле: культисты, жертвы и армия монстров

Инди-студия Frogtrain показала Hear My Cult — мрачную фэнтезийную action-RPG с элементами roguelite, стратегии и коллекционирования существ. Геймплей демонстрирует призыв миньонов, управление армией, жертвоприношения и ритуалы слияния.

Игрок станет лидером культа, который собирает всё более многочисленное войско чудовищ. Собственных последователей можно приносить в жертву, чтобы активировать разрушительные способности.

Каждый забег предложит экспериментировать с существами и их сочетаниями: запретные ритуалы позволяют создавать новых бойцов и собирать непохожую армию.

Мир игры наполнен древними богами, гротескными противниками, сложными боссами и загадками за пределами поля боя.

Hear My Cult выйдет на PC в Steam, где уже доступна демоверсия.