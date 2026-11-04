Состоялся релиз брутального экшена Heart Abyss - авторы выпустили два патча первого дня

Студия DEADMAP и издательство HeroCraft PC выпустили в Steam брутальный двухмерный экшен Heart Abyss, разработка которого длилась 5 лет. Проект выполнен в антураже феодальной Японии с элементами темного фэнтези и предлагает пиксельный визуальный стиль с высоким уровнем расчленения противников. Главным героем выступает получеловек-полулис по имени Леон, сбежавший из заточения ради мести человеческой Империи и поисков пропавшей сестры.

Релиз игры омрачился серьезными техническими проблемами, вынудившими разработчиков выпустить сразу 2 хотфикса в первые 24 часа. Игроки пожаловались на софтлоки в шахтах, сбои при переназначении клавиш и критические ошибки в сражениях. Главным препятствием для пользователей стал рядовой враг Молотобоец, который из-за бага в коде оказался полностью бессмертным и не позволял продвинуться дальше начальной локации.

Команда проекта оперативно признала наличие критической ошибки в описании первого списка изменений:

Молотобоец больше не бессмертен. Да, теперь его действительно можно победить.

- Команда DEADMAP, разработчики Heart Abyss

Помимо исправления неуязвимого противника авторы вернули пропавшую музыку после выхода из Кошмара, починили зависания во время битвы с надсмотрщиком Кибиши Фукку и ликвидировали сбой в бане, моментально переносивший сюжет на 4 день. Боевая система игры построена на быстрых парированиях, добиваниях и 4 способностях энергии ци, позволяющих поражать врагов молниями и призывать черную дыру.

Первые покупатели в Steam встретили новинку в основном положительными оценками, обратив внимание на динамику сражений в духе Katana Zero. При этом часть аудитории подвергла проект критике за просадки частоты кадров, внезапные вылеты после побед над боссами и баг с исчезновением ключа у лифта, приводящий к потере прогресса.

Проект получил полную совместимость с портативным устройством Steam Deck и включает текстовый перевод на 11 языков, в том числе на русский. До 17 ноября 2026 года в магазине Valve действует скидка 20 процентов, позволяющая приобрести базовое издание за 712 рублей вместо 890.