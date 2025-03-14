Игра "Сердце Алтая" вышла на VK Play со скидкой на старте

Игра «Сердце Алтая» наконец-то добралась до релиза и теперь доступна на платформе VK Play. В честь запуска мы предлагаем всем желающим скидку в 15% на покупку.

Спасибо всем, кто активно следил и участвовал в жизни проекта. Мы, Aeroplan Games и Antelus Games вам безмерно благодарны. Это был долгий путь, и наконец-то вы можете увидеть его результат.

К выходу игры подготовили релизный трейлер, который даёт представление о финальной версии проекта. Также мы приглашаем игроков делиться впечатлениями и оставлять отзывы.