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Сердце Алтая 08.03.2025
Адвенчура, Инди, От первого лица
4 5 оценок

Игра "Сердце Алтая" вышла на VK Play со скидкой на старте

Antelus Games
Новости

Игра «Сердце Алтая» наконец-то добралась до релиза и теперь доступна на платформе VK Play. В честь запуска мы предлагаем всем желающим скидку в 15% на покупку.

Спасибо всем, кто активно следил и участвовал в жизни проекта. Мы, Aeroplan Games и Antelus Games вам безмерно благодарны. Это был долгий путь, и наконец-то вы можете увидеть его результат.

К выходу игры подготовили релизный трейлер, который даёт представление о финальной версии проекта. Также мы приглашаем игроков делиться впечатлениями и оставлять отзывы.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
TurboKapycta

Эх, родина моя)

4
NiftyLysanor

мОЙ РОДСТВЕННИК, ныне покойный к вам на заработки ездил в 90-е. Помню как рассказывал, нам детям какая там неописуемая красота, мы в силу возраста не понимали всего этого)

2
Dzuybachyk S

Каждый год езжу на Алтай навещать Мать и Отца, да там неописуемые красоты особенно в Горном Алтае

1
yariko ookami

Добавить сюда гробницы и будет отечественная Ларка.

0
Raphtallia

Ниче не понятно по трейлеру. О чем игра? Кто гг, или это очередной выживач?

0
Пользователь ВКонтакте

Ничего себе😲 А я и не знал про неё. Выглядит душевненько в плане наших красот! 👍 // New Show

0
kolinmah

Был в прошлом году на восхождении к Белухе. Красота эпическая. Теперь виртуально погуляю)

-1
NiftyLysanor

Дорого обошлось все путешествие?

0
kolinmah NiftyLysanor

В районе сотки на всё про всё (9 дней). Но все бронировал и покупал за 4 месяца.

0
kolinmah NiftyLysanor
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