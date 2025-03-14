Игра "Сердце Алтая" вышла на VK Play со скидкой на старте

Игра «Сердце Алтая» наконец-то добралась до релиза и теперь доступна на платформе VK Play. В честь запуска мы предлагаем всем желающим скидку в 15% на покупку.
Спасибо всем, кто активно следил и участвовал в жизни проекта. Мы, Aeroplan Games и Antelus Games вам безмерно благодарны. Это был долгий путь, и наконец-то вы можете увидеть его результат.
К выходу игры подготовили релизный трейлер, который даёт представление о финальной версии проекта. Также мы приглашаем игроков делиться впечатлениями и оставлять отзывы.
Эх, родина моя)
мОЙ РОДСТВЕННИК, ныне покойный к вам на заработки ездил в 90-е. Помню как рассказывал, нам детям какая там неописуемая красота, мы в силу возраста не понимали всего этого)
Каждый год езжу на Алтай навещать Мать и Отца, да там неописуемые красоты особенно в Горном Алтае
Добавить сюда гробницы и будет отечественная Ларка.
Ниче не понятно по трейлеру. О чем игра? Кто гг, или это очередной выживач?
Ничего себе😲 А я и не знал про неё. Выглядит душевненько в плане наших красот! 👍 // New Show
Был в прошлом году на восхождении к Белухе. Красота эпическая. Теперь виртуально погуляю)
Дорого обошлось все путешествие?
В районе сотки на всё про всё (9 дней). Но все бронировал и покупал за 4 месяца.