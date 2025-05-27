Сердце Алтая: Дневник разработки - Часть 5 - актёры, подарившие голос живому миру

Качественная озвучка — не просто дополнение, а важнейшая часть атмосферы игры. В английской и русской версиях Сердце Алтая над голосами героев работали профессиональные актёры с большим опытом в дубляже, кино и видеоиграх.

Сегодня рассказываем о людях, которые подарили героям нашей игры характер и эмоции — о команде профессиональных актёров озвучки, которые работали над английской версией.

Мы работаем со студией «Дубляжная» и это уже не первое наше сотрудничество. В игре True Thief если услышите знакомые голоса, то не удивляйтесь!

Начнём с первого человека, который взял на себя ключевую роль:

Роберт-Борис Рыбаков — режиссёр дубляжа, голос отца

Его работы вы слышали в: сериале Дом Дракона (лорд Бракен), игре Hope (Август), мультсериале Легенда о Vox Machina (Грог), сериале Если король проиграет (все мужские роли), дораме Хайд Джекил и я (Гу Со Джин), аниме В любом случае я влюблюсь в тебя (Того Хосикава), а также он — голос Artplay Media.

Кого ещё вы услышите в нашей игре?

Айдын

🎙 Озвучивает Бахытжан Бахытжан Кантуринов — актёр и диктор, широко известный по дубляжу аниме Кайдзю №8, где он озвучивал главного героя. Работает с проектами Дубляжная, Татаркино, Хузур ТВ.

Максим

🎙 Озвучивает Дмитрий Ермаков — диктор с богатым портфолио. Он — голос русскоязычного YouTube-канала Carwow, проекта Книгоед, приглашённый рассказчик в тру крайме у Фауста21века. Озвучивал Арину и Каю в последнем сезоне LEGO Ninjago для Cartoon Network, а также Джанго Фетта в Star Wars: Bounty Hunter Remaster (локализация R.G. Механики).

Арина

🎙 Озвучивает Татьяна Загорская. Среди её ролей: Хори (Хоримия), Ферн (Фрирен), Аня (Семья шпиона), Нанали (Код Гиасс), Сяо Ай (Swordsman), волшебница Ария в True Thief и многие другие.

Мария

🎙 Озвучивает Екатерина Дорофеева. Из недавних ролей: Марта — True Thief, Алина — Пробуждение (Dreamora), Маленький Джордж — Hateful Days, Тео и Тай Ли — Аватар: Легенда об Аанге, Джериетта — Перестану быть героем, Томо Намба — Мэдака Куроива, Зои — Всё цветы. Также Екатерина — официальный голос YouTube-канала с 80 млн подписчиков и рекламных платформ VK Знакомства и ОК Знакомства.

Борис

🎙 Озвучивает Михаил Онохов — один из тех, кто умеет всё. Его голос звучал в Братья, Чужой: Ромул, Гладиатор 2, Джокер 2, Трансформеры: Начало, Джентри Чау, Медведь и др. В играх — скинхеды в Manhunt, Анджи Мито в Guilty Gear Strive, персонажи в Hitman, Skyrim и других модификациях. В аниме — Скэнлан Шортхольт (Vox Machina), Энцо Ферино (Devil May Cry).

Мы в Antelus Games верим, что качественная озвучка способна усилить любую сцену — от напряжённого диалога до короткой реплики прохожего. Спасибо всей нашей актёрской команде за то, что помогли миру Сердца Алтая обрести голос. А вам, игроки, — за то, что слушаете и играете.

Подписывайтесь на наши каналы и играйте в Сердце Алтая!

Ведь игра уже в продажах! Она доступна в Steam и VK Play. Насладитесь своей виртуальной экспедицией уже сегодня!