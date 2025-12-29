"Сердце Алтая" открывает новые горизонты: верховая езда и расширенный сюжет в глобальном обновлении

Приключенческий квест «Сердце Алтая» готовится к крупному обновлению, которое выйдет 29 декабря в 13:00. Разработчики переработают графику, сделав мир игры более современным и детализированным, а сюжет углубят новыми событиями и воспоминаниями из прошлого.

Главное новшество — верховая езда. Теперь исследовать первые две локации можно на алтайском скакуне, что кардинально меняет темп прохождения и открывает новые возможности для исследования. Помимо этого, игрокам станет доступна новая локация с головоломками и мини-играми, а также система достижений, которую фанаты давно просили ввести.

Сюжет «Сердца Алтая» рассказывает о блогере Арине Демидовой, путешествующей по мистическим местам республики в поисках затерянного города. В дороге она узнаёт культуру, мифы и быт коренных народов, постепенно осознавая, что это путешествие — гораздо больше, чем просто создание контента. Обновление обещает сделать игру более живой и увлекательной, добавив свободы исследования и глубины повествования.